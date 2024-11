Die Hütte auf dem Grenchenberg. Bild: SAC Grenchen

Unbekannte sind am letzten Wochenende in die SAC-Hütte auf dem Grenchenberg eingebrochen. Sie zerstörten Teile der Einrichtung und verwüsteten die Räume.

tcar Carsten Dörges

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In die SAC-Hütte auf dem Grenchenberg wurde am vergangenen Wochenende eingebrochen.

Es wurde Einrichtungsgegenstände von unbekannten Tätern zerstört und die Räume verwüstet.

Jetzt ermittelt die Kantonspolizei. Mehr anzeigen

Am letzten Wochenende wurde in die Hütte des «Schweizer Alpen Clubs (SAC)» auf dem Grenchenberg eingebrochen, wie die «Solothurner Zeitung» schreibt. Nach Aussage der Hüttenchefin Vreni Schär ereignete sich die Tat zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen. In diesem Zeitraum befanden sich keine Personen mehr im Chalet.

Die Täter verwüsteten die Räume und die Betten. Gläser und Flaschen lagen zerschlagen auf dem Boden der Hütte. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht ersichtlich.

Die Kantonspolizei ermittelt

Wie wichtig diese Hütte für viele Menschen ist, beschreibt die SAC-Sektion Grenchen auf ihrer Internet-Seite: «So ist für jeden Platz, der gerne in der Natur Sport betreibt. Wichtig ist auch der gemütliche Treffpunkt an den Wochenenden in unserem Clubhaus Chalet auf dem Grenchenberg, welches von den Mitgliedern bewartet wird.»

Jetzt laufen die Ermittlungen der Kantonspolizei.