SBB lassen Fasnächtler am Zürcher HB stehen

Jonny

Fehler können immer passieren. Wenn aber ein Lokführer, vielleicht noch eine Begleitperson am frühen Morgen nicht sehen, dass kein Mensch in den Zug steigt

dann habe ich fast ein bisschen Angst ob die SBB Leute überhaupt wach waren.

Dass Bahnpolizei auch nicht reagiert und einfach fragend in Aktion tritt, ein weiteres Armutszeugniss. Und überhaupt, dass die Extrazug Organisatoren nicht auf den Gedanken kommen, vielleicht den Zug mit Fahrgästen zu füllen, ein Zeugniss wie SBB und Führungsleute heute arbeiten. Da muss wieder viel mit PC- und TV Werbung gebügelt und schikaniert werden. Einfach nur bedenklich.