Mafeba

Fahre selten Bahn. Viel zu teuer. Dieser neue Zug gefällt mir gar nicht. Wenn ich an den guten alten Swiss Express zurückdenke. Das war noch Bahnfahren, aber hier wie um Flugzeug. Und was mir überhaupt nicht passt, dass in solchen Zügen Velos mitgenommen werden. Das ist schon immer ein Dorn im Auge. Wenn die Trampeln wollen, dann können sie das von zu Hause aus und wieder zurück,oder mit dem Auto. Aber nicht im Zug.Die missachten alle Regeln auch auf Wanderwegen,fahren durch Fahrverbote und rasen Leute um. Ist mir auch schon passiert. Nee. Mich sieht man in keinem dieser Luxuszüge.