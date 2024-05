Obwohl über Auffahrt und Pfingsten mehr Züge ins Tessin eingesetzt werden, raten die SBB zur Sitzplatzreservierung. (Archivbild) sda

Derzeit präsentiert sich das Wetter in der Schweiz noch grau und nass. Doch bald ändert sich das. Währenddessen rüsten sich die SBB für einen Grossansturm.

Sven Ziegler Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Pünktlich zu Auffahrt kommt das Sommerwetter in die Schweiz.

Die Temperaturen liegen im Norden jenseits der 25-Grad-Marke.

Die SBB rüsten sich für einen Grossansturm. Diverse Züge sind bereits ausgebucht. Mehr anzeigen

Temperaturen jenseits der 25-Grad-Marke und Sonne satt. Das Wetter wird pünktlich zu Auffahrt so richtig sommerlich. Das schreiben die Meteorologen von «Meteonews» in einer Mitteilung. Während es am Dienstag und Mittwoch noch mehrheitlich nass ist und die Temperaturen im Norden nicht über die 20-Grad-Marke hinauskommen, wird es am Donnerstag pünktlich zu Auffahrt deutlich wärmer.

Bereits am Donnerstag erreicht das Thermometer im Norden rund 23 Grad, auch am Freitag sind ähnliche Werte zu erwarten. Im Laufe des Wochenendes steigen die Temperaturen dann auf 26 Grad, dazu gibt es Sonne pur.

Im Süden erreichen die Temperaturen rund 23 Grad. Trotz leicht kühleren Bedingungen dürfte es erneut tausende Menschen über Auffahrt in den Süden ziehen. Wie jedes Jahr wird das erhöhte Verkehrsaufkommen einige Staustunden mit sich bringen – wenn auch etwas weniger als an den Osterfeiertagen. Die genaue Stauprognose des TCS gibt es hier.

Auch die SBB erwarten einen Grossansturm. Sie stellen über Auffahrt 61 Extrazüge Richtung Süden bereit, um die Menschenmassen zu bewältigen. Insgesamt bieten die SBB mehr als 52'000 zusätzliche Sitzplätze an Auffahrt an.

Trotzdem sind bereits zahlreiche Verbindungen voll, eine Sitzplatzreservation ist fast Pflicht. Erste Züge sind vollständig ausgebucht, wie ein Blick auf den Online-Fahrplan der SBB zeigt. Etwa der Eurocity, der Zürich um 9.14 Uhr Richtung Mailand verlässt, ist bis auf den letzten Platz gefüllt.

Erste Verbindungen Richtung Süden sind bereits ausgebucht. Screenshot SBB

«Bitte weichen Sie auf andere Verbindungen aus», warnen die SBB. Auch weitere Verbindungen sind als voll markiert. Eine Sitzplatzreservation ist für zahlreiche Verbindungen nicht nur möglich, sondern sogar Pflicht.