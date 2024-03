❄️❄️Intensiver #Schneefall vom Saas-Tal bis in die Maagia-Täler❄️❄️ In der Nacht sind weiterhin spontane #Lawinen zu erwarten.

Auch morgen bleibt es für Schneesport kritisch. Der erste schöne Tag gilt als besonders unfallträchtig😵

📷️ S. Zenklusen, #Simplon VS, 1300 m pic.twitter.com/6MU0pRxXJA