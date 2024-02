Seeland56

Ich hoffe, dass sich die Bäuerinnen in der Schweiz aktiv an der Abstimmung beteiligen! SIE sind es, die dereinst nur von der AHV leben müssen! Also, am 3. März ein JA in die Urne werfen! Was sich da gewisse Alt-Bundesräte/innen geleistet haben mit ihrer Schwarzmalerei ist ja wohl unterste Schublade! Und dann beklagt sich Ogi über den Shitstorm gegen sich. Zuerst überlegen und dann unterschreiben!!!