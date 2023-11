SP-Bundesratsrennen: Alle Kandidat*innen im Interview Fünf Männer und eine Frau wollen für die SP in den Bundesrat. Welche Chancen rechnet sich Daniel Jositsch aus? Hat Evi Allemann die Stimmen der Frauen auf sicher? blue News bat alle sechs zum Kurzinterview. 15.11.2023

Im Rennen um die Nachfolge von Bundespräsident Alain Berset steht am Samstag eine wichtige Weichenstellung an. Die Bundeshausfraktion der SP entscheidet am Vormittag, wer es auf das Zweierticket schafft.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Wen nominiert die SP für die Nachfolge von Bundesrat Alain Berset, wer schafft es nicht aufs Ticket? Heute Samstag entscheidet die SP-Fraktion.

Fest steht bereits: Es soll ein Zweierticket werden.

Insgesamt bewerben sich fünf Männer und eine Frau um die Nachfolge von Berset: die Nationalräte Matthias Aebischer (BE), Jon Pult (GR) und Roger Nordmann (VD), der Ständerat Daniel Jositsch (ZH), der Basler Regierungspräsident Beat Jans und die Berner Regierungsrätin Evi Allemann.

Gewählt wird der Nachfolger oder die Nachfolgerin dann am 13. Dezember von den Mitgliedern von National- und Ständerat. Mehr anzeigen

Wer soll für die SP in den Bundesrat nachrücken, wenn Bundespräsident Alain Berset Ende Jahr zurücktritt? Dazu fällt die SP-Fraktion heute Samstag einen wegweisenden Vorentscheid: Sie entscheidet, welche zwei Kandidat*innen sie der Bundesversammlung zur Wahl vorschlägt. Insgesamt bewerben sich fünf Männer und eine Frau um die Nomination.

Über ihren Entscheid wird die SP-Fraktion im Anschluss an einer Medienkonferenz informieren. Der Point de Presse werde voraussichtlich ungefähr um 12.30 stattfinden, hiess es.

Fest steht: Es soll ein Zweierticket werden

Bereits am Freitag hatten die Vertreterinnen und Vertreter der SP in National- und Ständerat beschlossen, mit einem Zweierticket zu der Ersatzwahl um die Nachfolge Bersets anzutreten. Wer es nicht auf das Ticket schafft, dürfte nur geringe Chancen haben, in der Landesregierung Einsitz zu nehmen.

Das Kandidat*innen-Sextett der SP, von links: Roger Nordmann, Daniel Jositsch, Evi Allemann, Matthias Aebischer, Jon Pult und Beat Jans. Keystone

Zwar ist die Vereinigte Bundesversammlung rein rechtlich gesehen frei in ihrem Wahlentscheid – und nicht an die Nominationen der jeweiligen Fraktion gebunden. Seit der Abwahl Christoph Blochers aus dem Bundesrat und der Wahl Eveline Widmer-Schlumpfs im Jahr 2007 wurde aber niemand mehr gegen den Willen der eigenen Partei in die Landesregierung gewählt.

Vier Deutschschweizer Männer, ein Romand – und eine Frau

Vier der Kandidaten sind Männer aus der Deutschschweiz: Der Berner Nationalrat Matthias Aebischer, sein Bündner Ratskollege Jon Pult, der Baselstädter Regierungspräsident Beat Jans sowie der Zürcher Ständerat Daniel Jositsch.

Als einzige Frau hat die Berner Regierungsrätin und frühere Nationalrätin Evi Allemann Interesse an dem freiwerdenden Bundesratssitz angemeldet. Einziger Bewerber aus der Romandie ist der Waadtländer Nationalrat Roger Nordmann.

Bundesrat Jans – Bundesrätin Allemann: Wie tönt das für Sie? Fünf Männer und eine Frau wollen für die SP in den Bundesrat einziehen. blue News bat in Schaffhausen alle sechs zum Kurzinterview. 15.11.2023

SDA, gbi