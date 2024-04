Wie problematisch ist Fencheltee für die Gesundheit? Imago/Panthermedia

Kinder und Schwangere sollen laut Swissmedic vorläufig auf den Konsum von Fenchel-Arzneien verzichten. Grund seien potenzielle Risiken für die Gesundheit.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Kinder und Schwangere sollen laut Swissmedic vorläufig auf den Konsum von Fenchel-Arzneien verzichten.

Neue Studien weisen auf mögliche Gesundheitsrisiken von Estragol ein.

Ob die Ergebnisse auch auf den Menschen übertragbar sind, ist jedoch noch unklar. Mehr anzeigen

Swissmedic hat eine vorläufige Empfehlung herausgegeben, die besagt, dass Fencheltee und andere fenchelbasierte Arzneimittel für Schwangere, Säuglinge und Kinder unter vier Jahren nicht mehr empfohlen werden.

Grund für diese Massnahme sind neue Studien, die auf die möglichen Gesundheitsrisiken von Estragol hinweisen, einem natürlichen Bestandteil von Fenchel, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet.

Estragol wurde in Tierversuchen mit Mäusen und Ratten in hohen Dosen mit Krebs und Leberschäden in Verbindung gebracht. Ob diese Ergebnisse auf den Menschen übertragbar sind, ist jedoch noch nicht abschliessend geklärt.

Swissmedic-Reaktion übertrieben?

Die Dosierung von Estragol im Fencheltee kann stark variieren. Sie ist abhängig von Faktoren wie der Temperatur des Wassers, der Dauer des Ziehens und der Art der Zubereitung. Eine «exakte Dosierung des Wirkstoffs» mit Tee sei nicht möglich.

Einige Experten halten die Reaktion von Swissmedic für übertrieben und weisen darauf hin, dass epidemiologische Studien bisher keine schwerwiegenden gesundheitlichen Auswirkungen von Fencheltee gezeigt haben.

Beatrix Falch von der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften betont gegenüber der Zeitung, dass Estragol nicht isoliert betrachtet werden sollte, sondern als Teil eines komplexen Gemischs von Fenchelfrüchten. Mütter, die bereits Fencheltee getrunken hätten, sollten sich keine Sorgen machen.

Die vorläufige Empfehlung von Swissmedic betrifft nur bestimmte Arzneimittel mit Fenchel und hat keine Auswirkungen auf herkömmliche Tees oder Lebensmittel, die Fenchel enthalten. Es wird jedoch geraten, sich abwechslungsreich zu ernähren und Fencheltee nur in moderaten Mengen und über kurze Zeiträume zu konsumieren.