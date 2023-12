Das Museum Val Maggia in Cevio TI. (Archivbild) Keystone

In Cevio TI sind die Temperaturen am Sonntag auf 20,6 Grad geklettert. Noch nie zuvor wurde an einer Klimastation in der Schweiz an einem Weihnachtstag die 20-Grad-Marke geknackt.

In Cevio TI sind die Temperaturen heute auf 20,6 Grad geklettert. Das ist Rekord: Noch nie zuvor wurde an einer Klimastation in der Schweiz an einem Weihnachtstag die 20-Grad-Marke geknackt, wie «MeteoNews» auf der Plattform X mitteilt.

In Cevio wird demnach seit 2013 die Temperatur gemessen, weswegen diese Station noch nicht mit älteren Daten verglichen werden könne. Im restlichen Tessin waren die Temperaturen am Sonntag nach Angaben von Meteonews etwas tiefer.

Bereits am Samstag wurden an diversen Orten im Tessin Dezember-Temperaturrekorde verzeichnet. In Locarno erreichten die Temperaturen 22,3 Grad, wie mehrere Wetterdienste mitgeteilt hatten. Damit wurde der bisherige Rekord vom 4. Dezember 1967 mit 20,9 Grad deutlich gebrochen.

In Biasca TI wurden 22,0 Grad notiert, dort ist die Station aber erst seit wenigen Jahren in Betrieb und hat daher noch keine verlässliche Klimastatistik.

In Lugano wurden 21,3 Grad gemessen, dort war es nur am 5. Dezember 1931 noch etwas wärmer. Einen neuen Dezemberrekord gab es aber auch in Stabio bei Chiasso TI mit 20,6 Grad.

SDA, dmu