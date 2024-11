Trainer ohrfeigt 8-jährige Spielerin nach Niederlage

Derzeit geht ein Video viral, wo ein Trainer eine 8-Jährige ohrfeigt. Screenshot X

Von der Taekwondo-Europameisterschaft für Mädchen in Tirana, Albanien, geht derzeit ein Video viral. Auf der Aufnahme ist zu sehen, wie ein Trainer und Vater, seine 8-jährige Schülerin nach einer Niederlage ohrfeigt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Sonntag fand in Tirana, Albanien, die Taekwondo-Europameisterschaft für Mädchen bis acht Jahren statt.

Im Finale stand eine 8-jährige Albanerin. Sie verlor den Kampf.

Niedergeschlagen lief sie zu ihrem Vater und Trainer, der sie ohrfeigte. Mehr anzeigen

Am Sonntag fand in Tirana, in Albanien, die Taekwondo-Europameisterschaft für Mädchen bis acht Jahren statt. Im Finale verlor die 8-Jährige albanische Spielerin gegen ihre serbische Konkurrentin.

Die Niederlage nimmt die kleine Kämpferin schwer mit. Enttäuscht macht sie sich auf dem Weg zu ihrem Trainer, der auch ihr Vater ist.

Zunächst packt er sie am Helm und reisst ihr diesen ab. Das Mädchen sackt aufgelöst auf den Boden. Statt aufmunternde Worte gibt er ihr dann eine Ohrfeige.

Video geht derzeit viral

Ein Video der verstörenden Szene geht derzeit viral, viele sind schockiert über die Aktion. Der Vater und Trainer äussert sich später in albanischen Medien dazu: «Sie ist meine Tochter und niemand liebt sie mehr als ich. Meine Frau, Valinas Mutter, war auch dort, ein paar Meter entfernt.»

Weiter sagt er: «Dies ist das erste und letzte Mal in meinem Leben. Ich bin schon seit 20 Jahren Trainer. Ich verteidige die Kinder unter allen Umständen. Aber sie war nach ihrer Niederlage in einem Schockzustand und ich wollte sie beruhigen und ihr klarmachen, dass sie trotz der Niederlage Vizechampion ist und dass ihre Zeit kommen wird. Sie ist Vize-Europameisterin und wird bald Weltmeisterin und Olympiasiegerin werden.»

Der Europäische Taekwondo-Verband sperrt den Trainer für sechs Monate. Der Vorfall habe gezeigt, dass er in einer Weise handelte, die im Sport nicht toleriert wird, heisst es in einer Mitteilung.

