UBS schliesst jungen Hotelier in Tresorraum ein

UBS schliesst Hotelier in Tresorraum ein Naveen Jerith wollte am Dienstagabend in Zürich noch etwas aus seinem UBS-Schliessfach holen – und wird eingeschlossen. Die Filiale hat bereits zu. Letztlich rettete ihn die Polizei aus der misslichen Lage. 09.11.2023

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Naveen Jerith wollte am Dienstagabend noch etwas aus seinem Schliessfach in der UBS-Filiale am Zürcher Bellevue holen, als er eingeschlossen wurde.

Er habe sich schon darauf eingestellt, auf dem Boden schlafen zu müssen.

Nachdem er den Notfallschalter gefunden hatte, retteten ihn zwei Polizisten in Vollmontur. Mehr anzeigen

Am Dienstagabend hat Naveen Jerith den Tresorraum in der UBS-Filiale beim Zürcher Bellevue betreten. «Ich habe ein Schliessfach im Tresor, gegen 16 Uhr fuhr ich mit dem Lift in den unteren Stock», sagt der 29-jährige Hotelier und Unternehmer zu «20 Minuten». Nach rund einer halben Stunde will er wieder gehen – und muss feststellen, dass die Tür verschlossen ist.

Die Filiale hat bereits geschlossen. «Die haben mich einfach im Tresorraum vergessen», wird Naveen Jerith zitiert. Im Bunker habe er weder Empfang gehabt noch habe das UBS-Nottelefon funktioniert.

Auch der Versuch, laute Geräusche zu machen, bleibt unbemerkt. Er habe sich schon darauf eingestellt, auf dem Boden schlafen zu müssen. «Ich hatte schon ein wenig Panik, da ich kein Essen dabeihatte», so der Eigentümer des Hotel San Carlo in Lugano zu «20 Minuten». Zum Glück sei ein WC und somit auch Wasser vorhanden gewesen.

Polizisten kommen in Vollmontur

Aus seiner misslichen Lage rettet ihn die Entdeckung des Notfallschalters. Eine Viertelstunde später seien zwei bewaffnete Polizisten in Vollmontur vor Ort gewesen und hätten ihn argwöhnisch kontrolliert. Er sei nach dem Grund seines ungewöhnlichen Aufenthalts und seinem Ausweis gefragt worden.

Gemeinsam mit einer UBS-Mitarbeiterin befreien die Polizisten letztlich Naveen Jerith. Die Frau habe sich im Anschluss für das Missgeschick entschuldigt.

Eine Entschuldigung von der UBS habe er nicht erhalten. Die Medienstelle der Grossbank hat sich bislang nicht zum Vorfall geäussert. Die Stadtpolizei Zürich hingegen hat den Einsatz auf Anfrage von «20 Minuten» bestätigt: Am Dienstag gegen 17 Uhr sei es zu einem Einsatz gekommen. Die Patrouille sei nach der Alarmierung nach wenigen Minuten vor Ort gewesen.

Sein aussergewöhnliches Erlebnis teilte Naveen Jerith in einem Video mit seinen Follower*innen auf TikTok. Innerhalb eines Tages wurde es bereits über 100’000 Mal angeklickt.