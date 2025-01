Aus den Fenstern dringt Rauch: Bild vom brennenden Haus am Mohrenplatz in Willisau LU. Luzerner Polizei

Am Mittwochnachmittag hat es in Willisau in einem Haus gebrannt. Auslöser war Feuerwerk, das durch Unbekannte in das Haus geschossen wurde. Die Luzerner Polizei sucht Zeugen.

Am Mittwoch ist bei der Polizei die Meldung eingegangen, dass in Willisau aus einem Haus am Mohrenplatz Rauch aus einem Fenster dringe. Durch die Feuerwehr Willisau konnte der Brand im leeren Hausteil rasch gelöscht werden, schreibt die Luzerner Polizei in einer Mitteilung.

Die Brandermittler der Luzerner Polizei konnten demnach Feuerwerk als Auslöser für den Brand eruieren. Dieses wurde zuvor durch Unbekannte durch ein Fenster in das Haus geschossen, was im Innern den Brand auslöste.

Verletzt wurde niemand. Die Luzerner Polizei sucht Personen, die Angaben zur Täterschaft machen können oder verdächtige Wahrnehmungen in der Nähe des Hauses gemacht haben.