Vater warnt Basler Eltern vor Sprengstoff-Täter

Am 28. Februar wurden in Basel bei einer Explosion nicht fünf, sondern acht Kinder verletzt. Symbolbild: Keystone

Kinder sollen sich in Basel beim Spielen mit Feuerwerk verletzt haben. Eltern behaupten nun jedoch, es habe sich um eine kleine, selbst gebaute Bombe gehandelt, die ein Mann einem Jungen vor die Füsse warf.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bei einer Explosion wurden am 28. Februar nicht fünf, sondern acht Kinder unterschiedlich stark verletzt.

Der Vater eines Opfers wie auch die Mutter eines anderen Opfers sagen, dass nicht Feuerwerk, sondern eine kleine selbst gebaute Bombe die Explosion auslöste.

Der Vater sagt weiter, ein 20 bis 22 Jahre alter Mann soll sie einem Jungen im Stücki-Park vor die Füsse geworfen haben, der das Paket dann in den Giesslipark brachte, wo es in die Luft ging.

Der Vater will mit seinen Aussagen andere Eltern warnen. Mehr anzeigen

Erst hiess es, mindestens fünf Kinder hätten sich am gestrigen Mittwoch in Basel beim Hantieren mit Feuerwerk verletzt. Nun warnen Eltern vor einem Täter, der den Opfern eine selbst gebaute Bombe hingeworfen haben soll.

Der Vater eines Jungen hat sich an die «Basler Zeitung» (BZ) gewandt, um andere Eltern zu warnen. Sein Sohn sei bei dem Vorfall schwer verletzt worden. Er soll dem Papa berichtet haben, dass ein 20 bis 22 Jahre alter Mann im Stücki-Park ein kleines Paket vor die Füsse geworfen habe.

«In der Hand meines Sohnes explodiert»

Der Bube habe das interessant aussehende Paket mit in den Giesslipark genommen, um es seinen Freunden zu zeigen. «Dort ist er in der Hand meines Sohnes explodiert», sagt der Vater. Acht Kinder seien dabei verschieden stark verletzt worden.

Der Junge, der das Paket mitgebracht hatte, sei an den Augen getroffen worden. «Ich denke, es waren Scherben in dem Gegenstand», überlegt der BZ-Informant. Da die Kinder unter Schock stünden, hätte die Polizei sie bisher noch nicht vernehmen können. In der Nachbarschaft gehe nun die Angst um: «Die Eltern hier sind fix und fertig.»

Die Mutter eines weiteren Opfers bestätigt gegenüber der BZ die Information über eine kleine, selbst gebaute Bombe. Die Basler Staatsanwaltschaft wollte den Sachverhalt auf BZ-Nachfrage nicht weiter kommentieren.