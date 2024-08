Ein Lastwagen überrollte an der Kreuzung eine Velofahrerin. Keystone

Ein Lastwagen hat am Dienstag in Solothurn eine 66-jährige Velofahrerin auf einer Kreuzung überrollt. Die Frau verstarb später im Spital.

SDA

Der Unfall ereignete sich kurz vor 15.30 Uhr im Bereich der Kreuzung Weissensteinstrasse/Grenchenstrasse, wie die Polizei Kanton Solothurn am Dienstagabend mitteilte. Der genaue Unfallhergang ist unklar. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft nahmen ihre Ermittlungen auf. Sie suchen auch Zeuginnen oder Zeugen.

Die verletzte Frau musste gemäss Polizeiangaben mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen werden. Dort verstarb sie am späteren Abend, wie die Polizei am Mittwoch mitteilt. Die Kreuzung blieb für mehrere Stunden gesperrt. Für den Durchgangsverkehr wurde eine Umleitung eingerichtet.

olgr, sda