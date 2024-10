Vespa-Prüfung kostet plötzlich viel mehr

dentadi

"Budhole"

Was die "alten" Fahrzeuge betrifft; Es sind Veteranen aus früheren Zeiten.

Ob Oldtimer-Auto oder eben auch Roller etc. sind nicht jedermanns Sache;

sollten aber unbedingt erhalten bleiben. Sie sind Zeichen früherer Kunst.

Sie fahren bestimmt Fahrrad, ob E-Bike 25 Kmh oder 45 Kmh ...

Heute werden überall zusätzliche Fahrradstreifen erstellt. Parkplatzmöglichkeiten für Autos fallen diesen zum Opfer.

Haben Sie sich schon mal überlegt, was sie zu den Strassenunterhaltskost mit ihrem Fahrrad leisten.... NICHTS. Eben früher: da wurden noch Märkeli, dann Fahrradnummern mit Versicherungsschutz JÄHRLICH benutzt.

Damit wurde auch ein Beitrag an die Unkosten des Strassenverkehrs geleistet.