Noah (11) besucht blue News am Zukunftstag. An CEO Claudia Lässer hat er ein paar Fragen. Zum Beispiel, ob sie gern mehr frei hätte oder worauf es in ihrem Job ankommt.

Die Kinder, die blue+ am Zukunftstag besuchen, haben ihre Pizza bereits gegessen. Claudia Lässer setzt sich mit ihrem Lunch kurz zu ihnen. Das ist die Gelegenheit für Noah, der CEO der Entertainment Programm AG seine Fragen zu stellen.

Welchen Beruf üben Sie aus?

Ich bin CEO der Entertainment Programm AG. Das Unternehmen, das ich führe, produziert die spannenden Inhalte für unser Onlineportal blue News und für unser Sportangebot blue Sport.

Welche Ausbildung haben Sie gemacht?

Ursprünglich habe ich die Ausbildung zur Lehrerin gemacht. Auf diesem Beruf bin ich aber schon lange nicht mehr tätig. Zudem habe ich diverse weitere Weiterbildungen im Bereich Kommunikation und Leadership absolviert wie zum Beispiel den eidg. Betrieblichen Mentor und Coach.

Warum haben Sie sich für diesen Beruf entschieden?

Weil ich sehr viel Freude daran habe, tolle Produkte zu kreieren, die die Menschen begeistern.

Was gefällt Ihnen an Ihrem Beruf?

Mir gefällt, dass Menschen mit den Inhalten, die wir Ihnen bieten, grosse Emotionen erleben können und damit eine gute Zeit oder eine kleine Auszeit von ihrem Alltag erleben dürfen.

Was muss man gut können für diesen Job?

Unter anderem ist es wichtig, eine positive Leaderin/Chefin zu sein, die ein starkes Team formen kann und auch einen guten Arbeitsplatz schafft, wo man gern arbeitet.

Was war ihr Traumberuf als Kind?

Ich hatte zwei: Ich wollte Lehrerin werden, was ich dann auch wurde. Und ich wollte Tänzerin werden.

Wie lange geht ein Arbeitstag?

Sehr unterschiedlich. Meistens beginne ich um acht Uhr und arbeite ungefähr bis sechs oder sieben Uhr abends. Manchmal bin ich auch abends im Studio und schaue bei meinem Team vorbei, das unser Champions-League-Programm produziert.

Wie sieht ein typischer Arbeitstag aus?

Den gibt es nicht. Jeder Tag ist komplett anders, und das macht es so spannend. Ich bin oft an Meetings, da diskutieren wir, was gerade wichtig ist für unsere Arbeit. Heute, gleich anschliessend schauen wir uns die Bewerbungen von möglichen zukünftigen Moderatorinnen an und beurteilen, welche ans Casting eingeladen werden. Wir suchen grad neue weibliche Moderatorinnen für die Super League.

Haben Sie genug Freizeit?

Ich würde gern mehr Zeit mit meiner Tochter verbringen und mehr Sport treiben.

Was würden Sie tun, wenn Sie ein Jahr freihätten?

Ich würde meine Tochter aus der Schule nehmen und mit ihr ein Jahr lang um die Welt reisen. Das würde ich sehr gern machen. Ich bin mir aber gar nicht sicher, ob sie das gleich toll finden würde wie ich.