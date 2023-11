Wegovy neu in der Schweiz – was du zur Abnehmspritze wissen solltest

Seit dieser Woche ist die Abnehmspritze Wegovy zur Behandlung der Adipositas kontingentiert und kontrolliert in der Schweiz erhältlich. IMAGO/NTB

Jetzt gibt es Wegovy auch in der Schweiz. In dieser Woche werden die ersten Dosen der Abnehmspritze ausgeliefert. Wer sie bekommt, was sie kostet, wie sie funktioniert: Das musst du über Wegovy wissen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Zulassung liegt seit eineinhalb Jahren vor, nun ist die Abnehmspritze Wegovy in der Schweiz auch erhältlich.

Zunächst soll die gehypte Abnehmspritze einem kleinen Patientenkreis vorbehalten bleiben.

Ob die Krankenkassen die Kosten für die teure Behandlung übernehmen, ist derzeit unklar.

Seit eineinhalb Jahren ist Wegovy von der Arzneimittelbehörde Swissmedic zugelassen. Doch erst jetzt ist die Abnehmspritze in der Schweiz erhältlich, aber nur für einen begrenzten Personenkreis. Grund für die Verzögerung ist der unerwartete Erfolg des Medikaments, das ursprünglich für Diabetes-Patienten entwickelt wurde und als Wundermittel zum Abnehmen gilt.

Hier findest du die wichtigsten Fragen und Antworten zur Fettweg-Spritze Wegovy.

Wann gibt es Wegovy in der Schweiz?

Die Einführung erfolgt diese Woche. Sie wird laut Hersteller Novo Nordisk «kontingentiert und kontrolliert» erfolgen. Bedeutet: Das Angebot ist begrenzt. Patientinnen und Patienten sollen das Medikament ausschliesslich innerhalb der von Swissmedic festgelegten Indikationen und unter ärztlicher Aufsicht erhalten. Man wolle unbedingt den Missbrauch als Lifestyle-Medikament verhindern.

Wer bekommt die Abnehmspritze Wegovy?

Voraussetzung, um mit Wegovy behandelt zu werden, sind eine Adipositas mit einem Body-Mass-Index (BMI) über 30, respektive ein BMI von 27 bis 30 bei mindestens einer gewichtsbedingten Begleiterkrankung. Zudem braucht es gemäss Swissmedic zusätzlich eine Kalorienreduktion und Massnahmen für mehr Bewegung.

Novo Nordisk stehe nach Angaben von Mediensprecherin Irène Stephan mit den Fachpersonen in Kontakt, damit Menschen mit dem höchsten Bedarf vorrangig behandelt werden und ihre Versorgung gesichert ist.

Was kostet die Abnehmspritze?

Der Preis nicht kassenzulässiger Arzneimittel bemisst sich nach dem Fabrikabgabepreis und der Verkaufsmarge der Apotheken. Wegovy muss einmal pro Woche verabreicht werden. Gemäss den Tamedia-Zeitungen kostet eine Monatsdosis in Deutschland 300 Franken.

Bezahlen die Krankenkassen die Behandlung mit Wegovy?

Das ist bislang unklar. Derzeit laufen Abklärungen mit dem zuständigen Bundesamt für Gesundheit, ob Wegovy auf die Spezialitätenliste der von den Krankenkassen vergüteten Medikamente kommt.

Sollte die Spritze kassenpflichtig werden, würde das BAG den Preis mittels eines Quervergleichs mit anderen Medikamenten für die gleichen Indikationen sowie durch einen Auslandspreisvergleich festlegen.

Wie das Konsumentenmagazin «K-Tipp» unlängst berichtete, sorgen appetithemmende Medikamente schon jetzt für eine Kostenexplosion bei den Kassen und gehen damit zulasten der Prämienzahler. Dies läge daran, dass Abnehmspritzen nicht als Diätmittel, sondern als Diabetesmedikament über die Grundversicherung abgerechnet werden.

Die Kosten seien demnach zwischen 2018 und 2022 um über 42 Prozent gestiegen. Weil die Behandlung mit Wegovy doppelt so teuer sei wie mit den bis anhin verschriebenen Medikamenten, befürchtet «K-Tipp» eine weitere deutliche Kostensteigerung.

Wie funktioniert Wegovy?

Der Wirkstoff in Wegovy heisst Semaglutid. Er löst ein Hormon aus, das den Appetit bremst und die Insulin-Ausschüttung ankurbelt. Das Gehirn denkt, dass man satt ist. Dadurch essen die Patienten weniger und nehmen ab.

Das Medikament wird einmal wöchentlich am Bauch, am Oberschenkel oder am Oberarm in die Haut injiziert – das können die Patienten selbst machen. Patienten können gemäss Zulassungsstudien mit einer durchschnittlichen Gewichtsreduktion um 12,5 Prozent rechnen.

Ursprünglich wurde Semaglutid zur Diabetes-2-Behandlung entwickelt und ist unter dem Namen Ozempic, ebenfalls von Hersteller Novo Nordisk, erhältlich. In Wegovy ist der Wirkstoff höher dosiert.

Welche Nebenwirkungen hat Wegovy?

Zu den dokumentierten Nebenwirkungen von Wegovy gehören Übelkeit, Durchfall, Verstopfung oder Erbrechen. Ein weiterer Nachteil: Damit es wirkt, muss das Medikament dauerhaft eingenommen werden. Wird es abgesetzt, ist das verlorene Gewicht schnell wieder da. Im Klartext: Man ist ein Leben lang auf das Präparat angewiesen.

Warum ist Wegovy erst jetzt in der Schweiz erhältlich?

Der Gewichtsreduktions-Effekt und der Hype darum führte zu Engpässen aufgrund hoher Nachfrage. Nach der Einführung von Wegovy in den USA vor zwei Jahren entstand ein riesiger Hype um diese und andere Abnehmspritzen, namentlich um Ozempic.

Den Hype lösten Erfahrungsberichte in den sozialen Medien aus. In Zulassungsstudien verloren Probanden im Durchschnitt 12,5 Prozent ihres Körpergewichts. Der dänische Pharmaproduzent ist dank seiner Abnehmspritzen unterdessen das wertvollste Unternehmen Europas.

