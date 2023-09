Die Reparatur-Arbeiten sind so weit fortgeschritten, dass die SBB ab morgen Freitag einzelne Personenzüge durch den Gotthard-Basistunnel fahren lassen. SBB

Nach der Entgleisung eines Güterzugs im Gotthard-Basistunnel fahren am Freitag der ein erster Personenzug in südlicher Richtung durch die Röhre. Am Sonntag planen die SBB eine Fahrt nach Norden.

Die SBB lassen am Freitag einen Personenzug durch den ersten Gotthard-Basistunnel fahren, seit der Entgleisung eines Güterzuges vor rund zwei Monaten.

Am Sonntag wird ein Zug in die Gegenrichtung fahren.

Mehr als sporadische Verbindungen sei noch nicht möglich teilen die SBB mit.

Am Sonntag wird ein Zug in die Gegenrichtung fahren.

Mehr als sporadische Verbindungen sei noch nicht möglich teilen die SBB mit. Mehr anzeigen

Am Freitag fährt ein Zug nach Süden, am Sonntag einer nach Norden, wie die SBB am Donnerstag mitteilten. Konkret heisst es im Communiqué: «Ab dem 29. September 2023 bis zum Fahrplanwechsel im Dezember 2023 fährt je ein Zug am Freitagabend von Zürich nach Lugano und einer am Sonntagabend von Locarno nach Zürich wieder durch den Gotthard-Basistunnel.»

Aufgrund der Reparaturarbeiten in der Weströhre, der reduzierten Kapazität und Geschwindigkeit sowie der Priorisierung der Güterzüge sei es zurzeit jedoch nur möglich, einzelne Reisezüge am Wochenende durch den Gotthard-Basistunnel anzubieten.

Dass die Güterzüge Vorrang haben, liegt laut SBB an der Eckhöhe der Cargo-Wagen. Diese verunmögliche es den meisten Güterzügen über die Gotthard-Panorama-Strecke und durch den alten Tunnel zu fahren.

Die SBB hat alles daran gesetzt, den Reiseverkehr durch den Gotthard-Basistunnel rasch möglichst wieder aufzunehmen. Nun ist ein erster Schritt möglich: Ab Freitag, 29. September 2023, fahren wieder einzelne Personenverkehrszüge durch den Tunnel.

