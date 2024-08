Will Smith spaziert morgens völlig unbehelligt durch Zürich

Mal eben morgens über die Rudolf-Brun-Brücke in Zürich: «I Am Legend-Schauspieler»-Will Smith. Bild: Instagram Will Smith

Schauspieler Will Smith wollte eigentlich nur in Zürich zwischenlanden, doch sein Weiterflug fiel aus. Auf Instagram postet der Hollywood-Star ein Video von einem morgendlichen Spaziergang durch Zürich.

«Sonntag, 5.30 Uhr in Zürich»: So betitelt US-Schauspieler seine aktuelle Story auf Instagram. Das Video dazu zeigt den 55-Jährigen bei einem Spaziergang durch die Zürcher Altstadt. «Das ist mein erstes Mal in Zürich», spricht der Action-Star in seine Handy-Kamera. «Die ganze Stadt gehört mir», schwärmt er angesichts der morgendlichen Ruhe in den Strassen.

Smith erzählt, dass am Abend zuvor ein Anschlussflug vom Zürcher Flughafen nicht starten konnte. So musste er in der «Limmatstadt» übernachten. Jetzt nutzt er die frühe Morgenstunde für einen ausgiebigen Spaziergang durch die Stadt. «Es ist so schön ruhig hier», sagt Smith am Bürkliplatz – bis ihn das Geschrei einer Krähe unterbricht.

Tête-à-Tête mit Schweizer Schwänen

Auf der Rudolf-Brun-Brücke blickt der Schauspieler smart in die Kamera. Im Hintergrund zeigt sich das Stadtbild. Am Ufer des Zürichsees beobachte er Schwäne mit ihren Jungen. Einen Schwan begrüsst Smith mit einem freundlichen «Hi». Der scheint im Morgenlicht sogar zu antworten – und wackelt mit seinem Hinterteil.

Danach wandert der 55-Jährige weiter zum Münsterhof und schlendert dort durch die leeren Gassen. Er freut sich über die Auslage eines Ladens für Schweizer Taschenmesser. «Das ist eine besondere Erfahrung in meinem Leben», ulkt Smith. «Schweizer Taschenmesser in der Schweiz.»

«So eine schöne Stadt»

An der Köngengasse angekommen zeigt sich Smith schliesslich restlos begeistert: «Das ist fantastisch.» Sein Fazit: «Ich bin selten zuvor durch eine so schöne Stadt gegangen.»

Der Publikumsliebling trat erst vor wenigen Tagen beim Jubiläumskonzert des italienischen Ausnahmetenors Andrea Bocelli (65) in der Toskana auf. Neben Smith standen weitere Stars auf der Gästeliste, darunter Musiker Ed Sheeran, Schauspieler Johnny Depp und Queen-Gitarrist Bryan May.