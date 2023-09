Christoph Berger über die aktuelle Corona-Lage. KEYSTONE

Die Zahl der Covid-Infektionen steigt offenbar wieder. Christoph Berger, Präsident der Eidgenössischen Kommission für Impffragen, ordnet ein.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Es zirkulieren neue Corona-Varianten – auch in der Schweiz.

Der Präsident der Eidgenössischen Kommission für Impffragen, Christoph Berger, ordnet die aktuelle Covid-Lage ein.

Er sagt: «Die Zahl der Spitaleintritte aufgrund eines schweren Covid-Verlaufs hält sich im Moment in Grenzen.» Mehr anzeigen

Die steigende Ausbreitung der neuen Varianten des Coronavirus führt derzeit zu Diskussionen in der Schweiz. Es gibt noch wenig Informationen über den Krankheitsverlauf.

Das Bundesamt für Gesundheit und die Eidgenössische Kommission für Impffragen EKIF empfehlen nun eine Covid-19-Impfung für besonders gefährdete Personen. EKIF-Präsident Christoph Berger erläutert gegenüber SRF die Gründe dafür.

«Im Moment spielt sich das vor allem ausserhalb des Spitals ab»

Zu den steigenden Fallzahlen sagt Christoph Berger: «Wir beobachten, dass SARS-CoV-2-Viren wieder zirkulieren. Wir beobachten auch, dass sich Leute mit dem Virus infizieren. Im Moment spielt sich das vor allem ausserhalb des Spitals ab.»

Weil im Vergleich zu den vorangegangen Jahren deutlich weniger getestet wird, ist nicht klar, wie viele Menschen in der Schweiz infiziert sind. Der EKIF-Präsident beruhigt jedoch: «Die Zahl der Spitaleintritte aufgrund eines schweren Covid-Verlaufs hält sich im Moment in Grenzen.»

Mutmasslich kaum «ganz schwere» Verläufe

Aktuell zirkulieren mehrere Varianten des Corona-Virus, die Untergruppen der Omikron sind. Es sei eher nicht davon auszugehen, dass die neuen Varianten zu schweren Krankheitsverläufen führen.

Christoph Berger sagt: «Im Moment gibt es in der Bevölkerung eine sehr gute Immunität gegenüber all diesen Omikron-Varianten des SARS-CoV-2, sodass wir nicht davon ausgehen, dass es zu ganz schweren Verläufen kommt. Ausser bei den besonders gefährdeten Personen ist Vorsicht geboten. Und das ist ja zurzeit auch die Gruppe, an die sich die Impfempfehlung richtet.»

Personen mit besonders grossem Gesundheitsrisiko wurden bereits dazu aufgerufen, sich zwischen Oktober und Dezember wieder impfen zu lassen.