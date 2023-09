G20 ringen um Russland- und Klima-Erklärung

Der britische Premierminister Rishi Sunak kam am Freitag zum G20-Gipfel in Neu-Delhi an. Sunak und die anderen Staats-und Regierungschefs der wichtigsten Volkswirtschaften der Welt werden sich an diesem Wochenende in der indischen Hauptstadt zu schwierigen Verhandlungen treffen. Dabei geht es unter anderem um die Themen Russland und Klima.

08.09.2023