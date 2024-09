Ein Mann wurde in Glattbrug ZH leblos in seiner Wohnung aufgefunden. (Archivbild) sda

In Glattbrugg ZH wurde am Mittwochmorgen ein 34-jähriger Mann tot in einer Wohnung aufgefunden. Die Polizei nahm zwei Verdächtige fest.

Samuel Walder Samuel Walder

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Glattbrugg wurde ein 34-jähriger Mann aus Sri Lanka tot in einer Wohnung aufgefunden, die genauen Umstände seines Todes sind noch unklar.

Zwei Schweizer Männer im Alter von 40 und 54 Jahren, hielten sich mit dem Opfer in der Wohnung auf.

Diese wurden von der Kantonspolizei Zürich festgenommen.

Die Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln, während Forensiker am mutmasslichen Tatort Spuren sichern, um die Hintergründe des Vorfalls zu klären. Mehr anzeigen

Zwei Männer sind nach dem Tod eines 34-Jährigen in Glattbrugg ZH verhaftet worden. Die 40 und 54 Jahre alten Verdächtigen sind Schweizer, das Opfer stammt aus Sri Lanka. Ein Tötungsdelikt steht im Vordergrund.

Der Mann war nach einem medizinischen Notruf am frühen Mittwochmorgen leblos aufgefunden worden, wie die Kantonspolizei Zürich am Mittwoch mitteilte. Er verstarb trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmassnahmen.

Die beiden Verdächtigen hielten sich mit dem mutmasslichen Opfer in der Wohnung auf. Sie wurden vor Ort festgenommen. Die Zürcher Staatsanwaltschaft und die Kantonspolizei klären die Umstände des Todesfalls ab.

In welcher Beziehung die drei Männer standen und wie das Opfer ums Leben kam, wird noch abgeklärt, wie ein Mediensprecher der Kantonspolizei gegenüber Keystone-SDA sagte. Auch sei noch nicht klar, wer den Notruf abgesetzt hatte.