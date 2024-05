Surreale Aufnahmen: Sintflutartige Regenfälle verwüsten den Süden Brasiliens Zuerst Dubai, jetzt Brasilien. Ungewöhnlich starke und langanhaltende Niederschläge sorgen im Süden Brasiliens für eine humanitäre Katastrophe. Die Bilder: spektakulär und beängstigend. 10.05.2024

Von Christian Thumshirn

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Weite Teile des Bundesstaates Rio Grande do Sul im Süden Brasiliens stehen seit Tagen unter Wasser.

Betroffen sind über 1,4 Millionen Menschen.

Der brasilianische Zivilschutz hat bereits 107 Tote bestätigt, weitere 136 Menschen gelten als vermisst. Mehr anzeigen

In der Millionenstadt Porto Alegre im Süden Brasiliens ist der Flughafen überflutet, die meisten Strassen sind unpassierbar. Hunderttausende von Haushalten haben weder Strom noch Wasser.

Das Beira-Rio-Fussballstadion in Porto Alegre gleicht einem riesigen Swimmingpool. Reuters

In weniger als zwei Wochen hat es im Bundesstaat Rio Grande do Sul so viel geregnet wie sonst in fünf Monaten. Es ist bereits die vierte Flutkatastrophe in der Region innerhalb eines Jahres. Doch so hoch stand das Wasser noch nie.

Extreme Wetterlagen werden häufiger

Überraschend ist das Extremwetter für Klimaforscher indes nicht. Bereits seit 20 Jahren belegen wissenschaftliche Klimamodelle, dass Extremwetterlagen wie anhaltender Starkregen durch den globalen Temperaturanstieg häufiger auftreten.