Plötzlich und über Nacht suchen Regenmassen die sonst so sonnenverwöhnte Ferieninsel Mallorca heim. Auch in anderen Landesteilen kommt es zu heftigen Überschwemmungen.

Ein heftiger Regenguss in der Nacht zum Montag hat im Osten Mallorcas für Überschwemmungen gesorgt. Am Flughafen Palma kam es vereinzelt zu Verspätungen und punktuellen Flugausfällen. Besonders heftig erwischte es das Gebiet um die Stadt Manacor, Heimat des Tennishelden Rafael Nadal. Seine Akademie dort stand unter Wasser.

Auch im Küstenort Porto Cristo wenige Kilometer entfernt gab es heftige Überschwemmungen. Einige Strassen mussten wegen der Wassermassen für den Verkehr gesperrt werden.

Alarmstufe Rot auf dem Festland

Zwar hörte der Regen tagsüber auf. Doch der spanische Wetterdienst Aemet gab die Warnung aus, dass es bis mindestens Donnerstag zu heftigen Schauern kommen könnte. Konkrete Warnstufen wegen Regens wurden aber bisher nicht ausgesprochen. Wegen Sturmgefahr besteht für Mittwoch im Westen der Urlaubsinsel Warnstufe Gelb.

Auch in anderen Landesteilen Spaniens sorgt ein Tiefdruckgebiet derzeit gebietsweise für starken Regen. In Valencia wurde die Unwetterwarnung auf die höchste Stufe «Rot» angehoben. Besonders stark betroffen sind die südlichen Gemeinden, wo Starkregen und Sturmböen von bis zu 100 km/h Schäden anrichten; Überschwemmungen reissen Autos und Bäume mit sich.

Auch in Andalusien wurden die Warnungen verschärft. Für Mittwoch gilt die Warnung weiterhin für Valencia und die Balearen, bevor das Unwetter am Donnerstag in Richtung Portugal weiterzieht.

Auf der Balearen-Insel Mallorca ist das Wetter im Herbst generell schlecht vorhersehbar. So galt für den Samstag die zweithöchste Warnstufe Orange, es fielen dann aber nur 45 Liter pro Quadratmeter. In der Nacht zum Montag galt die niedrigere Regenwarnung Gelb, mit 174 Litern pro Quadratmeter wurde letzten Endes aber sogar ein neuer Höchstwert für den Oktober aufgestellt.

Die starken Regenfälle im Herbst sind normal für Mallorca und sogar notwendig, um nach dem trockenen Sommer die Stauseen wieder aufzufüllen, die die Insel mit Trinkwasser versorgen. In den vergangenen Jahren kam es immer wieder zu Alarmstufen wegen Wassermangels. Daher ist Regen grundsätzlich gerngesehen.

