Was sind das für Kabel?: Touristin beschwert sich über die vielen Telefonleitungen Eine amerikanische Touristin besucht während 10 Tage die Schweiz. Sie beschwert sich unter anderem über die vielen Telefonleitungen, die eigentlich Drähte für Trams und Busse sind. 06.08.2024

Eine amerikanische Touristin besucht während zehn Tagen die Schweiz. Sie beschwert sich unter anderem über die vielen «Telefonkabel», die eigentlich Oberleitungen für Trams und Busse sind.

Stéphanie Süess Stéphanie Süess

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Während zehn Tagen besucht eine US-Touristin die Schweiz, unter anderem auch Basel.

Die Amerikanerin mokiert sich über die vielen «Telefonleitungen» und findet es schräg, dass hier «noch nicht alles drahtlos» ist.

Eigentlich handelt es sich bei den «Drähten» um Oberleitungen für Trams und Busse. Mehr anzeigen

«Das ist die einzige Stadt, ausser Brüssel, die so viele Telefonleitungen hat», merkt die junge Amerikanerin in einem auf Social Media geposteten Video an. Als sie zehn Tage durch die Schweiz reist, fallen ihr besonders die vielen Leitungen auf.

«Das ist so eine seltsame Stadt», fügt sie hinzu und fragt sich, ob denn hier nichts kabellos funktioniert.

Auf ihrem YouTube-Channel ist das ganze Video zu sehen. Dort wird ebenfalls klar, dass sie später herausfindet, dass diese «Drähte» Oberleitungen für Trams und Busse sind.

Mehr Videos aus dem Ressort