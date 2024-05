«Just do it» – Ex-Trump-Anwalt sagt über Zahlung an Pornostar aus

STORY: Im Schweigegeldprozess gegen Donald Trump hat dessen ehemaliger Anwalt Michael Cohen den Präsidentschaftsbewerber persönlich für die Zahlung an den Pornostar Stormy Daniels verantwortlich gemacht. «'Just do it'» ("Tun Sie es einfach") habe Trumps Anweisung gelautet, sagte Cohen am Montag vor dem Gericht in New York. Er sei beauftragt worden, selbst den besten Weg zu finden, um Daniels 130.000 Dollar zukommen zu lassen. Dabei sei es Trump nicht darum gegangen, seine Familie zu schützen. «Er hat nicht an Melania gedacht», sagte Cohen über Trumps Ehefrau. «Es ging nur um den Wahlkampf.» Trump schüttelte im Gerichtssaal den Kopf. Trump wird vorgeworfen, im Vorfeld der Wahl 2016 Geschäftsunterlagen im Zusammenhang mit der Zahlung an Daniels gefälscht zu haben. Cohen hatte ihr das Schweigegeld gezahlt, um eine Enthüllung über eine mutmassliche sexuelle Affäre zu verhindern. Trump hat eingeräumt, Cohen das Geld zurückgezahlt zu haben. Die Vorwürfe hat er aber zurückgewiesen. Eine Affäre mit Daniels verneint er. «Dieser Prozess ist manipuliert. Es ist unehrlich. Es ist eine Schande für New York und das Land. Ich sollte jetzt im Wahlkampf sein, anstatt in einem sehr kalten Gerichtsgebäude zu sitzen.» Sollte Trump schuldig gesprochen werden, drohen ihm bis zu vier Jahre Haft. Allerdings werden in vielen Fällen Geld- oder Bewährungsstrafen verhängt. Auch im Falle einer Haft könnte Trump im November erneut zum Präsidenten gewählt und vereidigt werden. Cohen ist ein zentraler Zeuge der Staatsanwaltschaft. Der heute 57-Jährige galt als einer der loyalsten hochrangigen Mitarbeiter von Trump. Nachdem die Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufnahm, brach er jedoch mit ihm. Heute gehört er zu den schärfsten Kritikern Trumps. Cohen hat eingestanden, mehrfach unter Eid gelogen zu haben. Es wird erwartet, dass die Verteidigung versuchen wird, ihn als Zeugen zu diskreditieren.

15.05.2024