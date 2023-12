Mann soll Freundin über Klippe gestossen haben

In Untersuchungshaft: Dieser Mann soll seine Lebensgefährtin von einer Klippe gestossen haben. Bild: Facebook

Alle gingen von einem tragischen Unglück aus. Inzwischen ermittelt die türkische Polizei gegen einen Mann, weil er seine Freundin von einer 30 Meter hohen Klippe gestossen haben soll – nachdem sie seinen Heiratsantrag abgelehnt hatte.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine junge Frau verunglückte im Sommer in der Türkei, nachdem sie von einer Klippe 30 Meter in den Tod gestürzt war.

Der Unfall ereignete sich, als ihr Mann ihr einen Heiratsantrag machen wollte.

Jetzt hat die Polizei den Mann verhaftet.

Er soll seine Freundin die Klippe hinunter gestossen haben, weil sie seinen Antrag abgelehnt hatte. Mehr anzeigen

Im Sommer war ein Mann mit seiner Lebensgefährtin zu einer Bucht im Nordwesten der Türkei gefahren. Dort, bei Sonnenuntergang, wollte er ihr einen Heiratsantrag machen.

Was ein romantischer Höhepunkt hätte werden sollen, endete in einer Tragödie. Die Frau stürzte von der rund 30 Meter hohen Klippe hinunter und starb. Der Unfall hatte international für Schlagzeilen gesorgt.

Nach dem Sturz von der Klippe hatten sich Sanitäter 45 Minuten lang bemüht, das Leben der jungen Frau zu retten. Doch sie erlag ihren schweren Verletzungen noch an Ort und Stelle.

Die Polizei glaubt nicht an einen Unfall

Den Freund hatte damals niemand in Verdacht. Dieser hatte der Polizei erzählt, er sei nach ihrem Jawort kurz zu seinem Auto gegangen, um etwas zu trinken zu holen und die Verlobung gebührend zu feiern.

Dann habe er ihren Schrei gehört, sie sei hinuntergestürzt. Wie sich jetzt mehr und mehr herausstellt, war der Sturz aber kein Unfall.

Die Polizei fand am Unglücksort nicht nur Spuren eines «gewaltsamen Kampfes»; auch den Verlobungsring, den er seiner Zukünftigen an den Finger gesteckt haben wollte, hatte der Mann noch in seiner Tasche.

Mord oder Unfall? Die angebliche Tat fand an einer steilen Klippe der türkischen Küste statt. Bild: PantherMedia / Leonid Eremeychuk

Besonders belastend für den mutmasslichen Braut-Mörder sind neue Aussagen der Familie des Opfers. Demnach hatte die Frau geplant, sich von ihrem Freund zu trennen. Zudem hätte sie unter Panikattacken gelitten und sich niemals so nah an einen Klippenrand getraut.

Die misstrauischen Angehörigen erstatteten daher Anzeige gegen den Mann. Bei seiner Einvernahme durch die Polizei hatte dieser noch gesagt: «Wir haben etwas Alkohol getrunken. Alles passierte auf einmal. Sie verlor ihr Gleichgewicht und fiel die Klippe hinunter.»

Jetzt sitzt er unter Mordverdacht in Untersuchungshaft.