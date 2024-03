US-Milliardärin ertrinkt in ihrem eigenen Tesla Angela Chao ertrank Anfang Februar in ihrem Tesla. Bild: Quelle: Facebook Sie ist die Schwester der Frau des Minderheitenführers im US-Senat Mitch McConnell. Bild: Quelle: Keystone/SDA An diesen beiden Seen liegt das Gästehaus von Chaos Anwesen. Bild: Quelle: Google MAps US-Milliardärin ertrinkt in ihrem eigenen Tesla Angela Chao ertrank Anfang Februar in ihrem Tesla. Bild: Quelle: Facebook Sie ist die Schwester der Frau des Minderheitenführers im US-Senat Mitch McConnell. Bild: Quelle: Keystone/SDA An diesen beiden Seen liegt das Gästehaus von Chaos Anwesen. Bild: Quelle: Google MAps

Weil sie Vor- und Rückwärtsgang verwechselte, landete eine US-Milliardärin in einem Teich und ertrank dort. Die Scheiben ihres Teslas konnten nicht eingeschlagen werden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine US-Milliardärin verwechselt Vor- und Rückwärtsgang und fährt in einen Teich auf ihrem Anwesen.

Die Fenster können nicht eingeschlagen werden. Die Rettungskräfte kommen zu spät.

Angela Chao stirbt. Ihre Familie ist erschüttert von dem Unfall. Mehr anzeigen

Unternehmerin Angela Chao war schwerreich und die Schwägerin des republikanischen Fraktionschefs Mitch McConnell. Sie ertrank im Februar in einem Teich auf ihrem Anwesen in Texas.

Einige Meilen westlich von Austin besass Chao eine grosse Ranch mit Pferdeställen, Swimmingpool, Putting Green sowie Basketballplatz und Gästehaus. Dieses ist von zwei Teichen umgeben.

Anfang Februar weilte Chao wieder dort und hatte Freunde eingeladen, um das chinesische Neujahr einzuläuten. Gegen Mitternacht sei Chao in ihren Tesla Model X gestiegen und habe das Gästehaus in Richtung ihres Hauses verlassen wollen.

Tödliches Versehen von Angela Chao

Dabei unterlief ihr ein Fehler. Versehentlich legte sie den Rückwärtsgang ein und stürzte mit ihrem blauen Auto eine Böschung hinunter, wie verschiedene US-Medien schreiben.

Während das Auto im Teich versank, setzte Chao einen Notruf ab an einen Freund, der kurz darauf in den Teich sprang und versuchte, sie herauszuholen. In einem Bericht, der das «Wall Street Journal» veröffentlichte, hiess es, dass die Feuerwehr nach 24 Minuten nach Eingang des Anrufs eingetroffen sein soll. Das Fahrzeug sei zu diesem Zeitpunkt komplett unter Wasser gewesen.

Vor Ort habe eine Beleuchtung aufgebaut werden müssen. Das Kabel des Trucks, der den Tesla aus dem Teich hätte ziehen sollen, sei nicht lange genug gewesen. Auch die Scheiben hätten nicht eingeschlagen werden können. Die Scheiben des Teslas seien unter Wasser fast unmöglich zu durchbrechen.

«Sie war eine brillante Frau»

Als das Fahrzeug aus dem Wasser gezogen wurde, seien Hunderte von Liter aus dem Wagen geflossen. Noch 43 Minuten lang hätten die Sanitäter versucht, das Leben von Chao zu retten.

In einer Erklärung des Vaters von Chao heisst es: «Mit schwerem Herzen und tiefer Trauer gebe ich den Tod meiner geliebten jüngsten Tochter Angela Chao bekannt. Sie war eine brillante Frau, eine charismatische und visionäre Führungspersönlichkeit und wurde von all ihren Schwestern, unserer gesamten Familie und Freunden sehr geliebt.»