Ein Mann hat in den USA vier Angehörige, darunter zwei Kinder, erstochen. Danach hat er zwei Polizisten mit Messerstichen verletzt, bevor einer der beiden ihn dann erschossen hat.

Ein Mann hat in den USA vier Angehörige, darunter zwei Kinder, erstochen und das Haus der Familie in Brand gesteckt. Er habe auch noch zwei Polizisten mit Messerstichen verletzt, bevor einer der beiden ihn dann erschossen habe, teilte die Polizei mit. Was das Motiv für die Tat war, war zunächst unklar. Der 38-jährige Tatverdächtige, der eigentlich im New Yorker Stadtteil Bronx lebt, war zu Besuch bei Verwandten in Queens, als es in der Nacht zum Sonntag zu der Tat kam.

Die Polizei erhielt kurz nach fünf Uhr morgens einen Notruf, in dem eine junge Frau sagte, ihr Cousin bringe gerade ihre ganze Familie um, wie NYPD-Abteilungsleiter Jeffrey Maddrey sagte. Als die Beamten an dem Haus in Far Rockaway in Queens ankamen, habe ein Mann gerade Gepäck in ein Auto geladen und dann sofort ein Messer gezogen, um auf die Polizisten loszugehen. Einen traf er am Nacken und in die Brust, den anderen am Kopf, bevor er erschossen wurde, wie Maddrey sagte.

Frau mit Verletzungen ins Krankenhaus

Eine Elfjährige wurde vor dem Haus gefunden und später im Krankenhaus für tot erklärt. Wegen des Feuers konnte die Polizei zunächst nicht in das Gebäude gelangen, fand dort später aber die Leichen eines zwölfjährigen Jungen, einer 44-jährigen Frau und eines Mannes zwischen 30 und 40. Eine 61-Jährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Erst vor einer Woche hatte ein Student, der nach eigenen Angaben Stimmen hörte, in Queens seinen Vater, seinen fünfjährigen Halbbruder und dessen Mutter erstochen.

