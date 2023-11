Im malerischen Münstertal haben ein Mann, seine zwei Söhne und ein weiterer Jugendlicher mehrere Diebstähle begangen. KEYSTONE

Ein Vater hat mit seinen zwei Söhnen und einem Kollegen in der Nacht auf Montag Werkzeug aus Gebäuden im Val Müstair GR gestohlen. Tags darauf erwischte die italienische Polizei die Bande ennet der Schweizer Grenze.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Vater, seine zwei Söhne und ein weiterer Jugendlicher haben im bündnerischen Münstertal mehrere Diebstähle begangen.

Nachdem die Bande auf Baustellen Werkzeuge und Maschinen gestohlen hatte, hat sie sich nach Italien abgesetzt.

Die italienische Polizei hat die Diebesbande am Morgen danach im italienischen Glurns gefassst, wenige Kilometer von der Schweizer Grenze entfernt. Mehr anzeigen

Der 39-Jährige Vater und seine drei 16- bis 20-jährigen Begleiter sollen am Sonntag gegen 23 Uhr in Fuldera GR Material aus einem im Umbau stehenden Haus gestohlen haben, wie die Kantonspolizei Graubünden am Freitag schrieb. Ein Anwohner habe die dunkel gekleideten Personen dabei beobachtet.

Als die Polizei ausrückte, erreichte sie bereits die nächste Meldung, dass sich eine Diebesbande in Müstair GR in einem Neubau herumtreibe. Bei beiden Meldungen erwähnten die Beobachtenden einen weissen SUV, weshalb die Kantonspolizei zusammen mit dem Bundesamt für Grenzsicherheit (BAZG) eine Fahndung nach diesem Fahrzeug einleitete.

Am nächsten Morgen gelang es der italienischen Polizei, den weissen SUV in Glurns (I) anzuhalten und zu kontrollieren. Dabei kam das Deliktgut vom Vorabend im Wert von mehreren Tausend Franken zum Vorschein. Gegen die vier Personen läuft nun ein Strafverfahren. Die Bündner Kantonspolizei ermittelt.

red