Moselort Kröv nach Hotel-Einsturz unter Schock – zwei Tote

Kröv, 07.08.2024: Es ist ein schlimmer Anblick. Das kleine Hotel in Kröv an der Mosel ist regelrecht in sich zusammengesackt. Etliche Urlaubsgäste befinden sich zum Zeitpunkt des Unglücks am späten Dienstagabend in dem Hotel. Nach einer stundenlangen Rettungsaktion dann die traurige Nachricht: Eine Frau und ein Mann sind in den Trümmern getötet worden. Doch bei der Rettungsaktion gibt auch ein kleines Wunder um eine Familie: Unter den sieben teils Schwerverletzten werden vier bereits am Morgen gerettet – unter ihnen auch ein zweijähriges Kind. O-Ton Jörg Teusch, Brand- und Katastrophenschutzinspekteur «Ich habe mich noch nie so gefreut, ein fremdes Kind zu sehen. Wir hatten alle Tränen in den Augen.» Zu den Geretteten gehört auch die Mutter des kleinen Kindes. Der Vater war zunächst noch eingeklemmt und schwerer verletzt. Er wurde schliesslich gegen Mittag aus den Trümmern geholt. Die Unglücksursache ist laut Polizei noch völlig unklar. Ein Sachverständiger solle beauftragt werden, so der Leitende Trierer Oberstaatsanwalt. Ermittelt werden könne erst, wenn die Rettungsarbeiten abgeschlossen seien.

08.08.2024