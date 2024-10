Thailand: Mehrere Tote durch Feuer in Schulbus

STORY: Verheerendes Feuer in einem Schulbus. Es wird vermutet, dass dabei etwa 25 Personen in Thailand ums Leben gekommen sind. Die Behörden konnten die Zahl der Verletzten oder Toten bisher noch nicht genau bestätigen. Yhutthapon Kewskuen, Freiwillige Rettungskraft: «Wir wissen, dass es sich um einen Bus handelt, der mit Schülern auf einem Ausflug war. Vermutlich explodierte ein Reifen und fing Feuer. Soweit ich weiss, konnten zunächst 16 Personen gerettet werden. Die anderen waren unglücklicherweise im Bus eingeschlossen.» Auch Augenzeugen berichteten Medienangaben zufolge von einer Explosion, worauf der Bus in Bangkok in Flammen aufging.

02.10.2024