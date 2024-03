Ein zwölfjähriger Junge ist am gestrigen Freitagabend in Urdorf ZH bei einem Angriff durch einen 26-Jährigen am Kopf schwer verletzt worden. Archivbild: Keystone

Ein 26-Jähriger hat in Urdorf ZH zwei Jungen angegriffen und einen der beiden schwer am Kopf verletzt. Der Schweizer wurde dank Passanten festgenommen, griff aber auch einen Polizisten an.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein 26-Jähriger hat am 8. März gegen 17.30 in Urdorf ZH zwei 12-Jährige angegriffen.

Der Mann, der offenbar unter Drogen stand, verletzte ein Opfer schwer am Kopf.

Passanten hielten den mutmasslichen Täter bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Sowohl der 26-Jährige als auch ein Polizist wurden bei der Verhaftung verletzt. Mehr anzeigen

Ein Zwölfjähriger ist am gestrigen Freitagabend in Urdorf ZH von einem Mann attackiert und dabei schwer am Kopf verletzt worden. Das Opfer wurde in ein Spital gebracht und der Täter verhaftet, wie die Kantonspolizei heute mitteilte. Ein zweiter Junge blieb unverletzt.

Zeugen gesucht Personen, die Angaben zum Tathergang oder zum Verhalten eines auffälligen Mannes machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich unter 058 648 48 48 in Verbindung zu setzen.

Der Angriff fand am Freitagabend gegen 17.30 Uhr an der Steinackerstrasse statt. Der 26-jährige Schweizer griff dabei eines der zwei 12-jährigen Kinder auf dem Trottoir an und fügte einem der beiden schwere Kopfverletzungen zu.

Auch Polizist verletzt

Der Angreifer konnte durch Passanten bis zum Eintreffen der Polizei zurückgehalten werden, wie die Polizei weiter mitteilte. Bei der Verhaftung wurden der mutmassliche Täter sowie ein 50-jähriger Polizist leicht verletzt. Beide mussten in einem Spital medizinisch versorgt werden.

Die Hintergründe der Tat seien Gegenstand laufender Ermittlungen, hiess es heute weiter. Gemäss ersten Erkenntnissen der Polizei stand der Täter unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Das Opfer soll er nicht gekannt haben.

SDA/phi