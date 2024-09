Der Motorradfahrer blieb bei der Kollision und der anschliessenden Rutschpartie über die Strasse unverletzt. Keystone

Am Berninapass ist es am Freitag zu einem Crash gekommen. Dabei ist eine Seniorin mittelschwer verletzt worden.

SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Berninapass ist es am Freitag zu einem Crash gekommen.

Dabei ist eine Seniorin mittelschwer verletzt worden. Mehr anzeigen

Ein 61-jähriger Motorradfahrer ist am Freitag am Berninapass GR in einer Kurve zu weit in die Strassenmitte geraten und kollidierte seitlich-frontal mit einem entgegenkommenden Auto. Obwohl er stürzte, blieb der Mann unverletzt – und die Autolenkerin ebenso.

Hingegen wurde eine 86-jährige Mitfahrerin im Wagen beim heftigen Aufprall mittelschwer verletzt, wie die Kantonspolizei Graubünden am Samstag mitteilte.

Die Unfallfahrzeuge mussten aufgeladen und abtransportiert werden. Bis zur vollständigen Räumung der Unfallstelle wurde der Fahrzeugverkehr während rund eineinhalb Stunden einspurig am Ereignisort vorbeigeführt. Die Kantonspolizei Graubünden klärt die Unfallursache ab.

uj, sda