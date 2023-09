Aktion von Klima-Aktivisten beim Berlin-Marathon scheitert

Einige Aktivisten der Letzten Generation überwinden Absperrungen im Startbereich des Berlin-Marathons. Für die Läuferinnen und Läufer geht es erst einmal glimpflich aus.

Klima-Aktivisten der Letzten Generation hatten Aktionen am heutigen Marathon in Berlin angekündigt.

Ein Störversuch der Klimaschutzgruppe Letzte Generation kurz vor dem Marathon-Start in Berlin ist laut Berliner Polizei vereitelt worden.

Insgesamt acht Menschen gelangten von zwei Seiten auf die Strecke auf der Strasse des 17. Juni und verschütteten orange Farbe, wie eine Polizeisprecherin am Sonntag sagte. Sie hätten Banner der Gruppe Letzte Generation dabeigehabt.

Assefa bricht Weltrekord

Die Äthiopierin Tigst Assefa hat in Berlin den Marathon-Weltrekord deutlich verbessert. Die 29 Jahre alte Vorjahressiegerin gewann in inoffiziell 2:11:52 Stunden und blieb damit klar unter der bisherigen Bestmarke der Kenianerin Brigid Kosgei, die 2019 in Chicago 2:14:04 Stunden gelaufen war.