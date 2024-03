Schweizer Wetterflash Wie wird das Wetter in der Schweiz in den nächsten 24 Stunden? Hier erfahren Sie alles Wichtige! 08.03.2024

Wenn du nicht gerade im Tessin bist, solltest du den Samstag mit seinem Hauch von Frühling geniessen. Von Sonntag bis Dienstag ist der Himmel über der Schweiz grau, bevor Mittwoch die Sonne zurückkommt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Samstag wird es heiter bis wolkig bei bis zu 15 Grad, danach macht die Sonne Pause. In den Alpen und Föhntalern wehen starke bis stürmische Winde.

Von Sonntag bis Dienstag ist der Himmel grau und die Temperaturen und die Schneefallgrenze sinken ab.

Erst Mittwoch lässt sich die Sonne wieder blicken. Mehr anzeigen

Ein Tief über der Biskaya schaufelt von Süden feuchte Luftmassen gegen die Schweiz. Das bekommt vor allem das Tessin zu spüren, wo es das ganze Wochenende über regnet. Im Rest des Landes lässt sich am Samstag aber die Sonne sehen. Wolken gibt es auch, doch zumeist bleibt es trocken.

Das Quecksilber steigt auf Temperaturen zwischen maximal sieben Grad in der Waadt und 15 Grad in Basel, dem Wallis und Zürich. Der Föhn bläst stark bis stürmisch und auch in den Bergen weht es stark aus dem Süden. Die Schneefallgrenze 1'300 bis 1'600 Meter.

Sonne lässt sich erst Mittwoch wieder blicken

Am Sonntag zieht der Himmel über der Schweiz zu. Das Quecksilber steigt nur noch auf maximal 12 Grad. Zunächst kann es in den Alpen Schauer geben, dann fallen auch auf der Nordseite hier und da einige Tropfen. Die Schneefallgrenze liegt bei 1'400 Meter und sinkt bis auf 1'000 Meter.

Die neue Woche beginnt ebenfalls mit grauem Himmel. Die Temperaturen verändern sich kaum. In der Zentralschweiz und im Westen kann es regnen. Der Dienstag gleicht dem Vortag, erst am Mittwoch lässt sich die Sonne wieder blicken. Im Tessin können dann bis zu 16 Grad erreicht werden. Spitzenreiter im Norden ist Basel mit 13 Grad.