Erfolgreicher Antrag als Zugabe // Brite rennt Marathon mit Kühlschrank auf dem Rücken Einen Marathon mit einem Kühlschrank auf dem Rücken zu meistern, ist beinahe verwegen. Daniel Fairbrother hat dieses Kunststück am London Marathon gewagt – und seiner Freundin einen Antrag gemacht. 23.04.2024

Einen Marathon mit einem Kühlschrank auf dem Rücken zu meistern, ist beinahe verwegen. Daniel Fairbrother hat dieses Kunststück am London Marathon gewagt – und seiner Freundin einen Antrag gemacht.

ssu, dmu Dominik Müller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Sonntag fand der London Marathon statt.

Aus der Teilnehmerschar stach ein Läufer besonders heraus: Daniel Fairbrother trug einen Kühlschrank auf dem Rücken.

Und der Brite sorgte noch zusätzlich für Aufsehen: Er machte während des Rennens seiner Freundin einen Heiratsantrag. Mehr anzeigen

Mehr als 40'000 Läufer*innen nehmen jedes Jahr am London Marathon teil. Am Sonntag nahmen erneut zahlreiche Spitzen- und Hobbysportler die 42,195 Kilometer in der englischen Metropole unter die Füsse.

Während ganz vorne sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern die Kenianer*innen das Rennen dominierten, schrieb der Wettkampf auch im hinteren Teil des Felds spannende Geschichten. Für die wohl kurioseste davon war der Brite Daniel Fairbrother zuständig: Er nahm die Strecke mit einem 26 Kilogramm schweren Kühlschrank auf dem Rücken in Angriff.

Grund für das zusätzliche Gewicht war ein wohltätiger Zweck: Mit der Aktion gelang es Fairbrother, 10'000 Pfund (rund 11'300 Franken) für Diabetesbetroffene zu sammeln.

Damit aber noch nicht genug: Beim Big Ben hielt Daniel Fairbrother unvermittelt an – nicht, weil er ob der schweren Last eine Verschnaufpause brauchte, sondern um seiner Freundin einen Heiratsantrag zu machen. Unter dem Jubel der Menge sagte diese Ja und bescherte dem Läufer damit zum wohl grössten Sieger bei der diesjährigen Ausgabe.

Mehr Videos zum Thema