Mit dem Bild «The Swarm of Life» gewinnt Shane Gross den Haupttitel des Wettbewerbs. Shane Gross/ Wildlife Photographer of the Year

Ameisen zerteilen einen Käfer in mundgerechte Stücke und ein Luchs streckt sich: Beim Wettbewerb «Wildlife Photographer of the Year» wurden die besten Naturfotos ausgezeichnet.

Lea Oetiker Lea Oetiker

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Gewinnerinnen und Gewinner des Wettbewerbs «Wildlife Photographer of the Year 2024» stehen fest.

Mit dem Bild «The Swarm of Life» sichert sich Fotojournalist Shane Gross den Titel als «Wildlife Photographer of the Year 2024».

Zum zweiten Hauptgewinner wurde der Deutsche Alexis Tinker-Tsavalas gekürt, er ist 17 Jahre alt. Mehr anzeigen

Die diesjährigen Gewinnerinnen und Gewinner des Wettbewerbs «Wildlife Photographer of the Year», den das Natural History Museum in London ausschreibt, stehen fest. Schau dir hier eine Auswahl der Bilder an: