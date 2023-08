Hier kannst du ohne Bedenken hinreisen – und hier nicht

Das sind die sichersten und unsichersten Reiseländer Japan gewinnt als sicherstes Reiseland die Umfrage – unter anderem wegen eines verhältnismässig tiefen Kriminalitätsindex. Bild: Imago Platz zwei der sichersten Reiseländer belegt die Slowakei. Bild: Imago Der Inselstaat Zypern schafft es auf den dritten Platz der sichersten Reiseländer. Bild: Keystone Die Schweiz hingegen schafft es auf Platz 7 der sichersten Reiseländer. Wegen der verhältnismässig hohen Anzahl an Einbrüchen pro 100'000 Einwohner gibt es Minuspunkte. Bild: Imago Kommen wir zu den unsichersten Reiseländern. Etwas überraschend belegt Schweden den dritten Platz in diesem unrühmlichen Ranking. Bild: Imago Auf Platz zwei der unsichersten Reiseländer schaffen es die USA. Bild: Imago Südafrika wird in der Umfrage als unsicherstes Reiseland bewertet – wegen der hohen Kriminalitätsrate. Bild: Imago Das sind die sichersten und unsichersten Reiseländer Japan gewinnt als sicherstes Reiseland die Umfrage – unter anderem wegen eines verhältnismässig tiefen Kriminalitätsindex. Bild: Imago Platz zwei der sichersten Reiseländer belegt die Slowakei. Bild: Imago Der Inselstaat Zypern schafft es auf den dritten Platz der sichersten Reiseländer. Bild: Keystone Die Schweiz hingegen schafft es auf Platz 7 der sichersten Reiseländer. Wegen der verhältnismässig hohen Anzahl an Einbrüchen pro 100'000 Einwohner gibt es Minuspunkte. Bild: Imago Kommen wir zu den unsichersten Reiseländern. Etwas überraschend belegt Schweden den dritten Platz in diesem unrühmlichen Ranking. Bild: Imago Auf Platz zwei der unsichersten Reiseländer schaffen es die USA. Bild: Imago Südafrika wird in der Umfrage als unsicherstes Reiseland bewertet – wegen der hohen Kriminalitätsrate. Bild: Imago

Eine Untersuchung einer weltweit tätigen Sicherheitsfirma lässt Rückschlüsse auf die Sicherheit in Reiseländern zu. Gewisse Resultate überraschen.

Die weltweit tätige Sicherheitsfirma ADT hat kürzlich mit einer Umfrage ermittelt, wie sehr sich die Menschen vor Ort unter anderem vor Einbrüchen und Überfällen in beliebten Reiseländern fürchten.

Darüber hinaus wurden auch der Kriminalitätsindex und die Anzahl der Polizisten pro 100'000 Einwohner mitberücksichtigt.

Die Ergebnisse lassen durchaus auch Rückschlüsse für Reisende zu, wie sicher sie sich in den untersuchten Ländern fühlen dürfen.

Europäische Länder dominieren Top Ten

Die Liste der (gefühlt) sichersten Reiseländer führt Japan – wenn auch nur mit kleinem Vorsprung – an. Nur wenige Menschen fürchten sich dort etwa vor Einbrüchen oder Überfällen. Und tatsächlich ist der Kriminalitätsindex recht niedrig. Auf dem zweiten Platz liegt die Slowakei, auf Platz drei Zypern.

Abgesehen von Japan finden sich in den Top Ten des Rankings ausschliesslich europäische Länder. Nach Norwegen (4.), Portugal (5.) und den Niederlanden (6.) folgt die Schweiz auf Platz 7. Sie punktet mit einer tiefen Kriminalitätsrate, einer geringen Zahl von Tötungsdelikten und die Angst vor einem Überfall oder einem Einbruch ist bei den Befragten sehr klein.

Minuspunkte gibt es, weil die tatsächliche Zahl der Einbrüche pro 100'000 Einwohner verhältnismässig hoch ist. Hinzu kommt, dass es (ebenfalls pro 100'000 Einwohner) weniger Polizeikräfte gibt als in den Vergleichsländern. Inwiefern mehr Ordnungshüter*innen mehr Sicherheit bedeuten, ist jedoch zu hinterfragen.

Ebenfalls als sichere Länder gelten Polen, Rumänien und Österreich. Sie belegen die Plätze 8–10.

Am anderen Ende des Rankings, bei den (gefühlt) unsichersten Reiseländern der Welt, haben sich einige Klischees bestätigt. Es tauchen aber auch mehrere Länder in der Liste auf, mit denen nicht unbedingt zu rechnen war.

Bestätigte Klischees und eine Überraschung

Bestätigte Klischees und eine Überraschung

Bei der Erhebung der unsichersten Reiseländer weltweit führt Südafrika die Liste mit einem Score von 0,81 von zehn möglichen Punkten an. Die Kriminalitätsrate ist real hoch, und die Menschen fürchten sich vor Überfällen. Auf Platz zwei folgen die USA und – etwas überraschend – auf Platz drei Schweden.

Am anderen Ende des Rankings der weltweit unsichersten Reiseländer steht Südafrika. Die Kriminalitätsrate ist real hoch und viele Menschen fürchten sich vor Überfällen und Einbrüchen. Auf Platz zwei folgen – mit bereits beachtlichem Abstand – die USA. Für die schlechte Platzierung ist gemäss der Umfrage die hohe Rate von Tötungsdelikten verantwortlich, wobei Reisende deutlich seltener betroffen sind als Einheimische.

Verantwortlich dafür ist laut der Studie, dass es in dem skandinavischen Land viele Einbrüche gibt, aber nur wenige Polizisten. Interessant im Vergleich zu diesem Ranking ist eine Übersicht über die Sorgen der Einwohnerinnen und Einwohner bezüglich Kriminalität. Während etwa die Sicherheitslage in Südafrika gefühlt und real fast identisch ist, geht sie in Schweden deutlich auseinander. Nur wenige fürchten sich dort vor Raub oder Überfällen.

Auf den weiteren Plätzen folgen Jamaika (4.), Kanada (5.), Marokko (6.), Costa Rica (7.), Neuseeland (8.) und Australien (9.).

Bei Kanada ist die tiefe Polizeidichte der Grund für die schlechte Platzierung. Neuseeland und Australien wurden durch die enorm hohe Zahl von Einbrüchen heruntergezogen. Diese Faktoren sind für Reisende zweifelsohne zu vernachlässigen.

Grobes Bild der Sicherheitslage

Manche Interpretationen dieser umfangreichen Untersuchung sind also durchaus mit Vorsicht zu geniessen. Aber ein grobes Bild über die tatsächliche Sicherheitslage in den untersuchten Reiseländern bietet sich sehr wohl. Auch sagt die gefühlte Sicherheit in der Bevölkerung etwas über die Stimmungslage in den Ländern aus.