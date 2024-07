Schweizer Wetterflash Wie wird das Wetter in der Schweiz in den nächsten 24 Stunden? Hier erfahren Sie alles Wichtige! 06.07.2024

In den von Unwettern geplagten Gebieten in der Schweiz wird am Wochenende erneut Regen und Gewitter geben. Erst Montag wird es wieder sonnig.

phi Philipp Dahm

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Schauer am Samstag und Sonntag: Bern und Basel erwarte bereits das zehnte Regen-Wochenende in Folge.

Die Gefahr von Unwettern droht in der Zentral- und Ostschweiz, im Wallis, in Graubünden und im Tessin.

Montag kommt die Sonne mit sommerlichen Temperaturen zurück. Mehr anzeigen

Auch wenn der Samstag mancherorts noch sonnig beginnt, fällt das Wochenende wegen Schauer und Gewitter ins Wasser. Schon wieder: Basel und Bern erwarten nun bereits das zehnte Regen-Wochenende in Folge, hält das SRF fest.

Zuletzt war es in den beiden Städte am 27. und 28. April trocken. In Zürich war das demnach am 11. und 12. Mai der Fall: Die Limmatstadt kommt damit auf sieben nasse Wochenenden in Folge. In Luzern sind es fünf. «MeteoNews» ergänzt, dass seit Oktober alle Monate ein Sonnenschein-Defizit aufweisen.

Gefahr von Unwettern

Diese Bilanzen werden sich an diesem Wochenende nicht ändern: Heute wird es im ganzen Land regnen. Fast überall wird es auch Gewitter geben. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 17 Grad im Jura und 27 Grad in der Ostschweiz. Die Gefahr von Unwettern droht in der Zentral- und Ostschweiz, im Wallis, in Graubünden und im Tessin.

Am Sonntag bleibt es nur im Westen der Schweiz trocken, während das Wallis, die Zentral- und Ostschweiz, Graubünden und das Tessin erneut mit Schauer und mitunter auch Gewittern rechnen müssen. Die Temperaturen fallen auf Höchstwerte zwischen 16 Grad im Jura und 23 Grad in Genf.

Die gute Nachricht: Am Montag scheint wieder im ganzen Land die Sonne und das Quecksilber steigt wieder über die 20-Grad-Marke. Spitzenreiter wird zum Wochenauftakt das Tessin mit bis zu 28 Grad sein.