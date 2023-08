Schweizer Wetterflash Wie wird das Wetter in der Schweiz in den nächsten 24 Stunden? Hier erfahren Sie alles Wichtige! 10.08.2023

Nach den zuletzt eher kalten Tagen kehrt nun der Sommer zurück in die Schweiz: Am Wochenende winken nebst Sonne auch wieder hohe Temperaturen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach den zuletzt kalten Tagen wird es wieder warm.

Ein Azorenhoch lässt das Quecksilber heute auf mindestens 26 Grad ansteigen.

Am Samstag wird es im ganzen Land sonnig und nicht weniger als 29 Grad warm sein. Mehr anzeigen

Das wurde aber auch Zeit: Nachdem gefühlt Wochen mit Wolken und für die Jahreszeit zu niedrigen Temperaturen vergangen sind, steigt das Quecksilber – wenigstens im Wallis – dank eines Azorenhochs heute wieder auf über 30 Grad. Nur ein paar Schönwetterwolken bedecken den Himmel: In Chur und Bern werden heute es 26 Grad, während Sion mit 31 Grad am wärmsten wird.

Sommerliches Wochenende

Am morgigen Freitag liegen die Tiefstwerte bei 29 Grad in der Ostschweiz und in Bern. Im ganzen Land gibt es wolkenfreien Himmel: Im Wallis wird das Quecksilber sogar auf 33 Grad steigen. Am Samstag ziehen Wolken auf, doch die Temperaturen bleiben mit Werten zwischen 29 Grad in Chur und 33 Grad im Wallis und in Genf relativ hoch.

Auch am Sonntag sinkt das Quecksilber nicht unter 29 Grad, die in Bern erreicht werden. In der Ostschweiz können im Laufe des Tages Gewitter aufziehen. Die neue Woche beginnt dann mit einem Mix aus Sonne und Wolken bei Temperaturen zwischen 27 Grad in Bern und 30 Grad im Wallis und in der Region Genf.