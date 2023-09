Verletzter Höhlenforscher meldet sich aus 1000 Metern Tiefe

Im Taurusgebirge in der Türkei dauert die Rettung eines verletzten Höhlenforschers an. Der 40-jährige Mark Dickey befand sich auf einer internationalen Erkundungsmission in der Morca-Höhle, als er in einer Tiefe von etwa 1.000 Metern Magen-Darm-Blutungen erlitt. Internationale Rettungsteams sind zu dem Amerikaner vorgedrungen und haben ihn medizinisch versorgt.

