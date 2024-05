Massenzucht in Island // Diese isländischen Lachse sind der Horror In den Sozialen Medien kursieren Videos von Lachsen mit vernarbten Körpern, zerfetzten Flossen und teilweise von Seeläusen zerfressen. Im Video erfährst du, wieso die Zuchttiere in einem solchen Zustand sind. 02.05.2024

In den Sozialen Medien kursieren Videos von Lachsen mit vernarbten Körpern, zerfetzten Flossen und teilweise von Seeläusen zerfressen. Im Video erfährst du, wieso die Zuchttiere in einem solchen Zustand sind.

Nicole Agostini Nicole Agostini

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Massenzucht von Lachs ist in Island ein Milliardengeschäft.

Tierschützer*innen machen sich grosse Sorgen in welchem Zustand sich die Zuchttiere befinden.

Die Tiere sind in Netze gefangen, in denen sie kaum Platz haben. Viele sind krank.

Ein weiteres Problem ist, dass geflüchtete kranke Tiere sich mit gesunden Wildlachsen fortpflanzen und deren Bestand folglich sinkt. Mehr anzeigen

Die Zuchtlachse in Island sind in Gefahr: Sie sind krank und teilweise von Seeläusen und Bakterien zerfressen. Horrende Videoaufnahmen kursieren derzeit in den Sozialen Medien. Sie zeigen die verstümmelten Fische mit zerfetzten Flossen und entstellten Körpern.

Die Massenzucht in Island wird für ihre Haltung der Tiere stark kritisiert. Tierschützer*innen und Aktivist*innen protestieren bei den Behörden. Doch kaum etwas passiert.