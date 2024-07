Tanklaster explodiert: Druckwelle verletzt Gaffer n Brasilien gerät auf einer Landstrasse ein Tanklaster in Brand. Schaulustige zücken ihre Handys und filmen. Unvermittelt explodiert der Laster in einem riesigen Feuerball. Die Druckwelle verletzt viele Gaffer. 08.07.2024

Christian Thumshirn

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein mit Gas gefüllter Tankwagen explodiert in einem riesigen Feuerball auf einer Landstrasse. Die enorme Druckwelle breitet sich in rasender Geschwindigkeit aus.

Mindestens sechs Menschen werden zum Teil schwer verletzt.

Die schrecklichen Szenen spielte sich auf der Hauptverbindungsroute BR-010 in der Nähe von Paragominas, nördlich von Brasilia, in Brasilien, ab. Mehr anzeigen

Immer wieder kommt es zu Folgeunfällen, weil Schaulustige angetrieben von ihrer Sensationsgier anhalten und ihr Handy zücken, statt weiterzufahren oder in sicherem Abstand die Räumung der Gefahrenstelle abzuwarten.

In Brasilien wurde das nun einigen Gaffern zum Verhängnis. Sie filmten mit ihren Smartphones aus nächster Nähe einen brennenden Tanklastzug. Als sich das Gas im Tank entzündet und in einem riesigen Feuerball explodiert, werden durch herumfliegende Trümmerteile einige der Schaulustigen zum Teil schwer verletzt.