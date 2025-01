Ein Wirkstoff in Neocitran hält nicht, was er verspricht

Neocitran und andere Kombipräparate gegen Erkärltungen enthalten Phenylephrin, das Schleimhäute abschwellen lassen soll. Das tut dieser Wirkstoff aber nicht. KEYSTONE

Beliebte Erkältungsmittel wie Neocitran, Flumol oder Neotylol enthalten unter anderem einen Wirkstoff namens Phenylephrin. Doch dieser wirkt nicht besser als ein Placebo-Mittel, wie mehrere Studien zeigen.

Stefan Michel Stefan Michel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Phenylephrin, ein Hauptbestandteil von Neocitran, wirkt laut Studien der FDA und anderen Untersuchungen oral eingenommen nicht besser als ein Placebo zur Abschwellung von Schleimhäuten.

Neocitran und andere Kombi-Präparate enthalten auch Paracetamol, dessen Wirkung unbestritten ist.

Swiss Medic wartet die Ergebnisse der FDA-Prüfung ab und weist darauf hin, dass Phenylephrin als Medikament sicher sei. Mehr anzeigen

Wenn es brennt in Nase und Rachen, greifen viele gern zum rezeptfreien Neocitran, das die entzündeten Schleimhäute abschwellen lassen soll. Doch das tut das Mittel nicht, wie mehrere Studien in den USA zeigen.

Neocitran enthält eine Mischung aus verschiedenen Wirkstoffen, im Zweifel steht Phenylephrin, schreibt das «Ärzteblatt». Dieser hat in Tests nicht besser gewirkt als das Placebo-Mittel, das einem Teil der Proband*innen abgegeben wurde. Seit vielen Jahren weisen immer wieder Studien auf den fehlenden Nachweis einer Wirkung hin.

Inzwischen sieht auch die US-amerikanische Arzneimittel-Behörde FDA oral eingenommenes Phenylephrin in einer Dosis bis 40 mg pro Tag als unwirksam an. Nehme eine Person aber mehr als diese Menge ein, sei mit Nebenwirkungen wie einem Anstieg des Blutdrucks zu rechnen, so die FDA. Medikamente mit einem höheren Phenylephrin-Anteil dürften deshalb nicht rezeptfrei verkauft werden.

Neocitran nicht komplett wirkunglos

Damit ist Neocitran als Abschwellmittel für die Schleimhäute offiziell wirkungslos. Da es aber auch Paracetamol enthält, hilft es dennoch, Erkältungssymptome zu lindern. Dass Paracetamol Fieber senkt und Schmerzen – zumindest vorübergehend – unterdrückt, ist unbestritten.

Kombi-Präparate gegen Erkältungen stehen aber ohnehin in der Kritik. Dies, weil sie mehrere Symptome gleichzeitig bekämpfen. Deshalb enthalten sie auch verschiedene Stoffe, die unerwünschte Nebenwirkungen haben können. Zudem können die verschiedenen pharmakologischen Ingredienzen Wechselwirkungen untereinander entfalten, wie das Wissenschaftsmagazin «Quarks» schreibt.

Nimmt jemand wegen Kopfschmerzen mehrere Dosen eines Grippemittels und enthalte dieses auch einen Stoff gegen Schnupfen, könne letzterer wegen zu grosser Dosierung zu Herzrasen führen, warnt «Quarks».

Swiss Medic wartet ab

Was bedeutet das nun für Neocitran und andere Phenylephrin-haltige Medikamente in der Schweiz? Swiss Medic weist darauf hin, dass auch die FDA bestätige, der Stoff sei sicher. Es setzt sich also mit der Einnahme niemand einer Gefahr aus.

Die Schweizer Zulassungsbehörde für Medikamente gibt aber auch bekannt, den Abschluss des Prüf-Verfahrens der FDA abzuwarten, wie sie dem «Tages-Anzeiger» mitteilt. Dann werde sie entscheiden, welche Massnahmen angezeigt sind.

Und es gibt noch eine gute Nachricht für Phenylephrin und seine Anwender*innen. In Nasensprays ist seine abschwellende Wirkung auf Schleimhäute erwiesen.