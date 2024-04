Feuer in Kopenhagener Börse: «Wir haben etwas Grosses verloren»

STORY: Es war ein Schock für die Menschen in Kopenhagen am Dienstagvormittag. Die historische Börse im Herzen der dänischen Hauptstadt lichterloh in Flammen, die Turmspitze mit den berühmten verdrehten Drachen kann dem Feuer nicht standhalten und stürzt ein. Der dänische Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen schrieb auf dem Kurznachrichtendienst X von einem «Notre-Dame-Moment», in Anspielung auf den Brand in der Pariser Kathedrale vor fünf Jahren. Einige Passanten konnten es kaum fassen. Das Gebäude habe den Menschen sehr viel bedeutet, sagt dieser Mann. «Es war eigentlich die beeindruckendste Halle in Kopenhagen, vielleicht sogar in ganz Dänemark, mit den Holzarbeiten und den goldenen Elementen ringsum und den kleinen Details. Wir haben heute etwas Grosses verloren.» Das Gebäude im niederländischen Renaissancestil beherbergte schon seit 1974 nicht mehr die dänische Börse, stattdessen diente sie als Hauptsitz der Dänischen Handelskammer. Brian Mikkelsen, Chef der Dänischen Handelskammer: «Es war 400 Jahre lang das Zentrum des Handels in Nordeuropa. Und es war das Haus für 400 Menschen, die dort für dänische Unternehmen arbeiteten. Und jetzt steht unser Haus tatsächlich in Flammen.» Die Handelskammer war dabei, den Bau restaurieren zu lassen. Das Gerüst habe den Einsatzkräften den Zugang zum Brandherd erschwert, während das Kupferdach die Hitze festgehalten habe, erklärte die Kopenhagener Feuerwehr am Dienstag. Der Einsatz der Rettungskräfte werde mindestens noch 24 Stunden andauern. Jakob Vedsted Andersen, Feuerwehrchef von Kopenhagen: «Alle Gemälde und alle wertvollen Dinge, die aus dem Gebäude gerettet werden konnten, sind gerettet worden. Ich kann nicht sagen, wie viele Gemälde nicht gerettet werden konnten. Das wird die Registrierung hinterher zeigen.» Die Brandursache blieb zunächst unklar. Nach Erkenntnissen der örtlichen Polizei wurde niemand verletzt.

17.04.2024