Erneut Polarlichter über den Alpen zu beobachten

Eine Kamera des Bundesamts für Meteorologie, Meteoschweiz, hielt die Polarlichter vom Sonntagabend fest. Bild: Keystone

Polarlichter sind am Sonntagabend erneut in der Schweiz gesichtet geworden. Das farbenprächtige Naturschauspiel wurde auch in der Nacht auf Montag erwartet – zumindest dort, wo der Himmel klar war, wie der Wetterdienst Meteonews mitteilte.

Polarlichter sind in der Alpenregion selten, schrieb Meteonews am Sonntagabend in einer Mitteilung. Üblicherweise sind sie in den Polarregionen zu sehen.

Bereits in der Nacht vom 24. auf den 25. September war das bunte Phänomen in der Schweiz zu sehen. Grund dafür war die starke Sonnenaktivität, wie das Bundesamt für Meteorologie damals mitgeteilt hatte.

Farbe hängt von Gaspartikel ab

Polarlichter entstehen durch eine Wechselwirkung zwischen geladenen Teilchen aus dem Weltraum und der Erdatmosphäre. Ausgelöst werden sie durch den sogenannten Sonnenwind. Dieser besteht aus geladenen Teilchen, hauptsächlich Elektronen und Protonen, die von der Sonne ausgestossen werden.

#Nordlichter über den Alpen - zum zweiten Mal in einem Monat. Was es damit auf sich hat und weitere Bilder im aktuellen MeteoBlog 👉 https://t.co/2HbU97BwMO (rv) pic.twitter.com/z32U0YSwnr — MeteoNews Schweiz (@MeteoNewsAG) November 5, 2023

Die Farbe der Nordlichter hängt dabei von der Art der Gaspartikel ab, mit denen die geladenen Teilchen in der Atmosphäre interagieren sowie von der Höhe, in der diese Wechselwirkungen auftreten. Grüne Nordlichter entstehen oft durch die Interaktion mit Sauerstoff in höheren Atmosphärenschichten, während rote oder violette Farben durch die Wechselwirkung mit Stickstoff entstehen können.

st, sda