In Frankreich haben gleich zwei Teilnehmende alle Eurodreams-Zahlen richtig getippt. Keystone

Zwei glückliche Gewinner haben bei der ersten Eurodreams-Ziehung am Montagabend den Jackpot geknackt. Sie gewinnen eine monatliche Rente von 22'222 Franken während 30 Jahren.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

Die allererste Eurodreams-Ziehung brachte in den acht teilnehmenden europäischen Ländern zwei Hauptgewinner hervor. Beide hatten ihr Glück in Frankreich versucht und alle sechs Zahlen sowie die Sonderzahl korrekt getippt. Sie gewinnen eine monatliche Rente von 22'222 Franken während 30 Jahren.

Die Glückszahlen lauteten: 10, 13, 14, 25, 30 und 35. Die Sonderzahl «dream» war die 5.

Zwei Gewinner im zweiten Gewinnrang

Der zweite Gewinnrang, der mit sechs Gewinnzahlen, aber ohne die «Traumzahl» erzielt wurde, brachte ebenfalls zwei Gewinner hervor, wie die Loterie Romande mitteilte. Sie gewinnen eine monatliche Rente von 2222 Franken während fünf Jahren.

Eurodreams ist ein neues Spiel, das in acht europäischen Ländern angeboten wird. In der Schweiz wird es von der Loterie Romande und auf der deutschsprachigen Seite von Swisslos betrieben. Die Ziehung des Spiels findet jeweils am Montag- und Donnerstagabend statt.