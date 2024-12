Der Eurojackpot mit der Maximalsumme von 120 Millionen Euro ist geknackt. (Symbolbild) Bild: Thomas Banneyer/dpa

Ein satter Millionengewinn fällt auf zwei Eurojackpot-Scheine aus Deutschland. Ob es sich um jeweils einen Glückspilz oder mehrere Glückspilze einer Spielgemeinschaft handelt, ist noch unklar.

Der mit 120 Millionen Euro (ca. 111,4 Millionen Franken) gefüllte Eurojackpot ist geknackt.

Zwei Lottospieler oder Tippgemeinschaften aus Deutschland teilen sich nun den Gewinn.

Nach 17 Ziehungen ohne Hauptgewinn lagen erstmals wieder Spieler richtig. Mehr anzeigen

Zwei Lottospieler oder Tippgemeinschaften aus Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz haben den mit 120 Millionen Euro (ca. 111,4 Millionen Franken) gefüllten Eurojackpot geknackt und teilen sich nun den Gewinn.

Mit den Gewinnzahlen 8, 14, 45, 47, 50 und den beiden Eurozahlen 2 und 12 lagen nach 17 Ziehungen ohne Hauptgewinn erstmals wieder Spieler richtig, wie Westlotto am Freitag nach der Ziehung in Helsinki mitteilte. Beide erhalten nun 60 Millionen Euro.

Die volle Rekordsumme von 120 Millionen ging erst zweimal nach Deutschland. Ein Gewinner kam aus Schleswig-Holstein (Juni 2023) und einer aus Berlin (November 2022).

Im Januar hat ein Norweger den Jackpot geknackt

Auch dieses Jahr wurden schon die 120 Millionen verteilt. Im Januar hatte ein Norweger die Höchstsumme im Eurojackpot geknackt. Zuletzt gingen die gesamten 120 Millionen Euro im Juni nach Dänemark.

Zuvor gab es im April auch schon mal eine Jackpotteilung: Damals gingen je 60 Millionen Euro nach Nordrhein-Westfalen und Slowenien.

Der Eurojackpot ist eine internationale Lotterie, die staatliche Glücksspielunternehmen in 19 europäischen Ländern anbieten. Jeden Dienstag und Freitag gibt es mindestens 10 Millionen und maximal 120 Millionen Euro zu gewinnen.

Bei der Summe von 120 Millionen ist der Jackpot gedeckelt. Ist die Obergrenze erreicht, fliesst jeder an sich für den ersten Rang vorgesehene Euro zusätzlich in die Gewinnklasse 2. Die Ziehung nun war die siebte in Folge mit 120 Millionen Euro im Jackpot.

Ziehungsort ist Helsinki, koordiniert wird die Lotterie von Westlotto in Münster. Die Gewinnwahrscheinlichkeit beim Eurojackpot liegt bei 1 zu 140 Millionen.

