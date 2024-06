Explosion in Tiefgarage – Rauch steigt über Nussbaumen AG auf

Blick von der Siggenthalerbrücke auf Nussbaumen, Baden. KEYSTONE/Christian Beutler

In Nussbaumen AG gab es am Donnerstagabend eine heftige Explosion in einer Tiefgarage eines Hochhauses, Rauch steigt über dem Ort auf. Die Bewohner des Gebäudes werden derzeit evakuiert.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Nussbaumen AG hat sich eine Explosion ereignet – eine grosse Rauchsäule steigt über dem Gebiet auf.

Die Detonation ereignete sich offenbar in einer Tiefgarage. Diese steht in Flammen, ebenso der erste Stock des Gebäudes. Dessen Bewohner werden evakuiert. Mehr anzeigen

Über Nussbaumen, einem Ortsteil von Obersiggenthal AG, steigt nach einer Explosion Rauch auf. Dies berichten «20 Minuten» und «Blick» übereinstimmend.

Demnach ereignete sich die Detonation in einer Tiefgarage, das anliegende Hochhaus brennt. Auf Bildern von Leserreportern ist eine hohe Rauchsäule zu sehen.

Lauter Knall und Rauchwolke

Die Kantonspolizei Aargau bestätigte demnach einen laufenden Einsatz. «Der Brand ist aktuell noch nicht unter Kontrolle», sagt Mediensprecherin Corinna Winkler zu «Blick». Es brenne demnach in einer Tiefgarage sowie im ersten Stock. Die Bewohner des Gebäudes werden evakuiert.

«Die Explosion passierte in einem Hochhaus neben dem Markthof», berichtet ein direkter Anwohner dem «Blick». Es sei ein lauter Knall zu hören gewesen. Drei Rettungshelikopter kreisen über dem Einsatzgebiet.

Laut Polizei gibt es bislang keine Hinweise auf Todesopfer oder Verletzte.